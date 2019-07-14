初選倒數！朱立倫回防桃園新北：藍軍若不團結「可以打包了」

▲前新北市長朱立倫。（資料照／朱立倫競選辦公室）

記者羅婉庭／台北報導

黨內初選民調進入最後一天，鴻海創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫的依舊行程滿檔，郭台銘戰車隊拜票繞行文山區、朱立倫回家鄉桃園、新北一日連拜五間宮廟，高雄市長韓國瑜則是暫無行程。朱立倫上午表示，國民黨若不團結「就可以打包了」。

朱立倫14日受訪表示，「明天之後，國民黨一定團結一致」，他也預告15日將召開記者會，完整告訴大家初選心得；他強調，2020最大的變數就是國民黨是否團結，只要團結任何難題都能夠解決，若不團結「就可以打包了」，他希望所有人放下成見、團結一致。

黨主席吳敦義也在臉書發文表示，「我們已經建立了一個公平、公正、公開的制度」，即將推舉出一個品德、操守、能力、經驗都無懈可擊，且最有勝利機會的人代表國民黨重返執政、撥亂反正。

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