傅崑萁牽線！韓國瑜快閃苗栗慰問傅學鵬　民眾帶國旗包要簽名

▲韓國瑜前往苗栗慰問喪母的傅學鵬。（圖／記者黃國霖攝）

記者羅婉庭、楊蕓／苗栗報導

高雄市長韓國瑜確定初選勝出，將代表國民黨競爭2020總統大選，黨中央記者會結束後前往拜會前新北市長朱立倫、前國民黨主席連戰，隨後開車到苗栗縣公館鄉致祭前苗栗縣長傅學鵬的母親。

據了解，韓國瑜特地前往苗栗致祭傅學鵬母親是半個小時前才決定，因為先前苗栗縣議員韓茂賢將訃文輾轉交給高雄市立委參選人陳清茂，經由高雄市民政局長曹桓榮交給韓國瑜，在中間穿線的人就是花蓮縣長傅崑萁。

韓國瑜在此停留約20分鐘，先捻香致祭後，與地方議員、里長聊天，有當地民眾特地帶來自製國旗小布袋及國旗帽給韓國瑜簽名

傅學鵬的母親傅葉盡妹日前辭世，總統蔡英文9日南下抵公館鄉的傅宅捻香致祭，當天鴻海創辦人郭台銘也前往祭拜。現場有總統蔡英文、行政院長蘇嘉全、前立法院長王金平、苗栗縣場徐耀昌、郭台銘所致贈的花籃。

曾任兩屆縣長的無黨籍前苗栗縣長傅學鵬，政壇眾所皆知，卸任後仍活躍政界，不吝提攜教導後輩，廣結善緣與藍、綠兩黨人士維持良好互動，傅家在苗栗影響力非同凡響。

傅學鵬與親民黨主席宋楚瑜交好，10多年來影響力不退，他與徐耀昌是長期緊密政治夥伴，蔡總統也數次不公開行程與他聚會。

▲韓國瑜。（圖／記者黃國霖攝）

▲民眾熱情遞上自製國旗小包給韓國瑜簽名。（圖/記者羅婉庭攝）

▲韓國瑜致祭傅學鵬母親，停留約20分鐘。（圖／記者羅婉庭攝）