侯友宜訪瑞典斯德哥爾摩市場：新北菜市場要結合城市生活美學！

▲侯市長參觀市場攤位，讚許環境整潔明亮。（圖／新北市府供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

市場改造是新北市政府的重要政策，新北市長侯友宜北歐考察期間走訪瑞典斯德哥爾摩的東城室內市場(Östermalms Saluhall)，他表示，市場不僅是買菜的地方，也是生活的一部分。

侯友宜說，新北市傳統市場要改造變身，結合科技、人文、品牌行銷，讓市場除了採買購物、品嘗美食，還增加社交與觀光功能，成為城市生活美學的展示場。

對此，新北市市場處指出，目前正在推動市場四年改造計畫，將參考斯德哥爾摩東城室內市場經驗，導入多方資源，如產學合作、美學設計等，讓新北市的市場成功轉型現代化，提升商業規模及消費能量。

侯在市場專案經理Ms. Lina Bielsten陪同解說下，實地了解這座歷史悠久、排名世界第七大的市場如何脫胎換骨展現新貌，期望學習文化保存、美學思維及行銷經驗，推動新北市場的轉型升級。

開幕於1888年的斯德哥爾摩東城室內市場，在2016年展開市場大廳修繕，為維持正常營運，當地政府選定鄰近廣場搭建臨時市場，安置攤商。Ms. Lina Bielsten向侯市長說明，裝修中的東城室內市場，保留建築經典特徵與歷史文化風情，大廳有溫暖舒適的氛圍，重塑自1888年以來的原始星形格局。

侯友宜仔細參觀臨時市場攤位陳設，他指出，即便只是過渡性場所，規劃仍十分用心，蔬果分類清楚，魚類、肉類等生鮮商品陳列玻璃櫃中；用餐區域整潔舒適，還可看到窗外風景；建築工程考量環保，讓鋼架有二次使用的可能性；所有空間都重視身障者需求，確保行動安全。

他表示，東城室內市場整體設計，充滿北歐美學，挑高空間、明亮光線、柔和色彩、潔淨地板，都讓人在逛市場時感覺舒適愜意，彷彿置身現代化購物中心；原來的舊市場整修完成後，臨時市場現有設施也將搬遷過去，新舊融合的文化保存概念，更是值得新北市學習。

Ms. Lina Bielsten同時分享舊市場整建專案細節，包括保存建築外觀原貌，屋頂加裝玻璃擴大採光，內部的特色樑柱將會保留並重新上漆，工程預定2020年冬季完成。她強調，這座市場有百年歷史意義，不能直接拆除。

東城室內市場也建立多元行銷管道，運用新科技平台推廣產品。市場每半年發行一期雜誌，記錄市場故事與往來民眾的感受，由Ms. Lina Bielsten兼任雜誌總編輯。另外，每個攤位有自己的Facebook及Twitter帳號，讓攤商在介紹商品的同時也能和消費者分享市場趣聞。