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快訊／韓國瑜：團隊立即開始尋覓適合的副手人選

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記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜確定初選勝出，將代表國民黨競爭2020總統大選，他15日在國民黨黨部表示，對於副手人選，目前還在思考，團隊會尋覓適合的人選，未來再向大家報告。

▲▼國民黨初選民調公布記者會,韓國瑜抵達黨部。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨初選民調公布記者會，韓國瑜發言。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜說，他的心中充滿萬千的感謝所有民眾這麼堅持的幫他守電話，他強調自己以無比沈重的壓力，「我沒有一絲一毫的喜悅」，謝謝大家不離不棄的支持他，感謝其他四位參選人，稱自郭台銘堅毅不拔精神，朱立倫論述完整、執政經驗豐富，有一股浩然之氣，謝謝他們豐富的初選、激盪思考，他會將所有人提出的政策做整理，將來都會提出。

他也感謝高雄市民一直一來對他的關愛，他也喊話「黑韓」，強調佛學中的四個字「逆增上緣」，不了解他的人批判他，他虛心檢視，若沒有理由批判他的、惡意黑韓的，他希望停止，這些負能量，不是台灣民主政治所追求的。

韓國瑜表示，蔡英文執政三年多，到底帶來什麼施政品質、帶給人民什麼希望，太讓人失望了，也重話批評民進黨吃相極其難看；他呼籲海內外好朋友大家冷靜下來，思考要什麼政治人物來領導中華民國，他說，苦民所苦的政黨能繼續，惡念、吃香喝辣、鬼扯蛋的政治人物一定要下台，他強調自己以無比沈重的壓力，「我沒有一絲一毫的喜悅」。

黨主席吳敦義表示，黨內初選全民調公開、透明，透明到可以讓全國國民看見，感謝過程中的中央協調小組、選監小組、民調執行小組的辛勞，他也分別感謝五位參選人及代理人，特別恭喜韓國瑜「順利通過第一關，wonderful！」。

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，高雄市長韓國瑜44.8%、鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。

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