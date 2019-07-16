李佳芬神隱　王淺秋：韓國瑜市政優先暫不談內閣名單

▲國民黨初選民調公布記者會，確認由韓國瑜出線。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選出線，高雄市新聞局長王淺秋16日接受廣播主持人周玉蔻專訪時表示，韓國瑜將專心市政，在7月28日國民黨全代會正式提名前，都不會確定內閣名單。

至於高雄市政府局處長的發言份際，王淺秋回應，將來會有正式的競選團隊一起分工，高雄市政還是重心，行政倫理上會非常小心，因為他們將被用放大鏡、顯微鏡檢視，初選選戰的資源與人是非常精簡的。

針對韓國瑜夫人李佳芬15日未現身，王淺秋說，因為面對每天不同的攻擊，李佳芬希望自己不要在風口上，她的心情是無比的沉重，只在乎先生的健康，其他事情只希望低調，免得一再變成箭靶，韓黑攻擊產業鍊也日益強大。

外傳電視圈主管在餐會上指出李佳芬曾說「黃光芹一直攻擊我們不會擔心家人的安危嗎」，王淺秋澄清，韓國瑜、李佳芬都是很厚道的人，不可能說這些話的，這種話是完全說不口的。

她說，高雄市副市長李四川提醒他們皮都要繃緊一點，不管是網友、綠媒、民進黨市議員都會針對他們，韓國瑜還是會以高雄市政為主。針對議長許崑源對小內閣名單有意見，王淺秋表示，當時議員轉述不適任第一名就是高雄市觀光長潘恒旭，但市長很重視潘，近日會做人事調整，決定權都在市長手中，潘是否轉進競選總統辦公室目前也不清楚。

王淺秋表示，如果以現在情況投票，應該是會贏的，因為韓粉被污名化、被貼上草包的標籤。針對美聯社說親中是韓國瑜的罩門，王淺秋說，被二分法與貼標籤是未來會一再發生的事情，不擔心被抹紅，反而最大的挑戰，包括市政如何兼顧，兩岸論述如何不被抹黑，任何攻擊等情況。

她強調，台灣是否能走出經濟僵局，是非常重要的關鍵，2020被視為中華民國生死存亡之戰。另外，鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲的動向是這場選舉的第一道難關，王淺秋表示，今天市長一定會繼續努力促成與郭台銘的會面，讓藍軍團結。