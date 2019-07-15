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扛5罐啤酒回家灌木頭男　喝不醉！她一看成分傻住「被陰了」...結局超閃

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▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（圖／123RF）

▲面對曖昧好一陣子的木頭男，女生決定主動出擊。示意圖，與新聞人物無關。（圖／ETtoday）

記者黃君瀚／綜合報導

隨著時代風氣改變，勇敢追愛不再是男性的專利，就有女網友分享和「木頭型」曖昧對象修成正果的經歷，戲劇性的轉折猶如偶像劇橋段一般，告白前還發生了爆笑蠢事，好在最後的結果是Happy Ending閃瞎了眾人。

「沒看他有任何想要確認我們關係的動作，非得要老娘來推他一把。」女網友14日在Dcard貼文，提起這位被動的曖昧對象，2人從好朋友進展到極度曖昧差不多1個月了，感覺只差一步就可以升格成男女朋友，但即使每周都一起出去玩，2人關係還是沒有實質進展。

請繼續往下閱讀...

前幾天假日2人白天一起爬完，她鼓起勇氣發出直球邀請，「看個電影小酌一起Chill一下」。到了女方家後，木頭男由於爬山流了不少汗先行洗澡，她獨自下樓採買酒水吃食，「買了一堆沙士口味的啤酒，感覺很新奇，跟一些水果口味的妹酒（妹子愛喝的酒）」，另外配上多力多滋、冷凍微波炸物等下酒的零食。

買好食物後輪到她洗澡，短短20分鐘全副戰袍上身，小可愛、真理褲都用上了，「他看著我出來眼神馬上閃開，我知道、我當然知道，我第一步成功了。」

扛5罐啤酒回家灌木頭男（圖／翻攝Dcard）

▲儘管沒能讓自己微醺，故事最後依然做了「瘋狂的事」。（圖／翻攝Dcard）

木頭男很是有紳士風度，很快將視線轉回Netflix，2人就這麼搭配下酒菜和啤酒，一邊看一邊吐槽劇情。奇怪的是就這樣喝了好幾罐，她還是很有精神，絲毫沒有微醺的感覺，隔壁的男孩同樣神采奕奕，沒有達到罐酒的效果。

「欸，看不出來你酒量好好喔，臉都不會紅耶！」「你在講什麼屁啦？誰喝沙士會醉？」她仔細凝視瓶身，才發現被陰慘了，原來完全搞錯了口位，想買沙士口味啤酒，結果卻買成啤酒口味的沙士。

這意外的小插曲瞬間讓2人放鬆，男生不再客氣拿起妹酒開喝，直到電影放映完畢。「約我來你家看電影喝酒，飲料又買這種很像酒又不是酒的東西，不會是想要灌醉我撿我屍吧？」木頭男突然主動發起攻勢，2隻手直接把她按在沙發上，直接來個「沙發咚」，接著就是一陣交纏，故事的尾聲他開口給了承諾，2人正式開始交往。

峰迴路轉的劇情讓超過7千網友看了入迷，「太神啦，活生生的偶像劇」、「買可樂就沒事了」、「其實有兩種，一種是沙士口味的啤酒、一種是啤酒口味的沙士，包裝還長超像哈哈哈」、「喝太多會軟掉的，妳要慶幸還好他喝的是沙士」、「我也被騙+1，重點超商還把他跟啤酒放在一起。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：Dcard,木頭男

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