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花蓮哥「不准在七星潭玩水」...曝可怕真相　在地人秒懂：朋友親戚不幸走了

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▲七星潭。（圖／記者周亭瑋攝）

▲花蓮知名地標七星潭。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「拜託不要再去七星潭玩水了！」一名花蓮網友昨發文警告，七星潭雖然景色美麗，但陡降地形加上強勁暗流，是非常危險的，且每年都傳出意外，當中不乏游泳教練。po文一出，掀起熱烈回響，許多在地人表示，從小被告誡到大；也有網友曾經歷危急關頭，嚇得不敢再靠近。

位於花蓮縣新城鄉的七星潭海域，是由礫石鋪陳的新月形海灣，也是揚名海外的知名景點，綿延20多公里的海岸，儘管表面平靜，但實為陡降地形，形成暗流，而突如其來的瘋狗浪，更成為致命威脅。

請繼續往下閱讀...

這名網友在dcard表示，「從小到大，每年都會有不少新聞說七星潭又有人死掉，當中還有游泳教練。如果被我看到，我會毫不留情的報案，七星潭很美，也很危險，除了不要玩水，不要離海水太近，也不要背對海，用看的、欣賞的就好。」

▲七星潭。（圖／記者周亭瑋攝）

▲在礫石攤上欣賞就好。（圖／記者周亭瑋攝）

勸世文狂吸超過1.2萬讚，許多來自花蓮的朋友都說，「從小在花蓮出生的，小時候媽媽都說，每年都會抓幾個交替走，長大才慢慢禁止民眾下水的」、「朋友的親戚之前就是在七星潭溺水離開的」、「我從小就在這長大，他X的這邊的瘋狗浪很可怕，千萬不要嘗試，我自己都怕得要死」、「東部海域真的很危險！你不知道下一步會不會就踩不到底，這種落差很大的海邊浪都會回捲，那種力量會把人扯進海裡，就算你游泳很厲害，還沒回來體力就先透支了」

▲七星潭。（圖／記者周亭瑋攝）

▲許多遊客喜歡在那堆石頭。（圖／記者周亭瑋攝）

另外，也有人分享親身經歷，「國中屁孩的我跟家人去七星潭玩，因為拖鞋都是小石頭，想說把石頭洗掉，第一次沖的距離很剛好，但貪玩的我又往前幾步，一股很強的力道把我拖下去，我趕緊趴在石頭上，把手插進去，當時浪再打來一次，我應該就會被沖下去，只好死命往前衝，很幸運的是我有順利逃出」、「年小不懂事曾經坐在旁邊玩水過，結果差點被海浪拖走，還好爸媽拉住我，真的不要下水玩」、「高中在花蓮讀書，有次去七星潭玩帶了顆石頭走，結果衰了整整一個禮拜，之後就趕緊還回去」。

事實上，多年前縣府就明令禁止，在七星潭任何海域遊憩活動，希望能降低溺水意外事件的發生；而美麗的七星潭也在「全台10大危險海域」的名單當中。

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關鍵字：七星潭,花蓮,戲水,瘋狗浪,陡降地形,dcard

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