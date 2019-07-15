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蔡英文Dcard首PO分享紐約：沒時間到中央車站　網蓋1225留言朝聖

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記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文10日在臉書公布申請網路論壇Dcard的帳號，14日她首度發文分享「出差在紐約過境轉機」的心得，同時附上4張照片說，「這次出差住宿的地點在紐約中央車站旁，只是很可惜，行程太趕了，沒時間到中央車站，拍下美麗的天花板畫」，掀起網友熱烈討論。

蔡總統Dcard首PO分享紐約過境心情。（圖／翻攝自Dcard）

▲蔡英文在Dcard的第一篇PO文是分享過境紐約的心得。（圖／翻攝自Dcard）

「以前在紐約念書，這幾天因為工作可以再次回到紐約，我覺得非常開心！」蔡英文提到，雖然紐約只是工作途中的一站，但還是忍不住想跟大家分享自己去過哪些地方，首先是同事推薦的貝果店Lenny's Bagels，「台灣很少吃到道地的貝果，趁著工作的空檔，同事帶我去買了幾個當隔天的早餐。」

由於出差住宿的地點剛好就在紐約中央車站旁，可惜因為蔡英文行程太趕，無法抽空去中央車站拍下美麗的天花板畫，她表示，第三天早上前往中央公園和來自台灣的朋友一起散步聊天，同時也看到很多人帶寵物狗來散步，因此想起家中3隻狗，如果牠們有來，應該也會想在中央公園跑一跑吧。

文章的最後，蔡英文以紐約知名的Shake shack總結，她幽默地說，同事貼心幫忙買了一份Shake shack的餐點，「不過，我只吃到漢堡，沒有吃到傳說中的薯條！以上就是我短暫在紐約停留的紀錄，接下來又要繼續前往下一站工作了！」

▲▼蔡英文與留學生在紐約中央公園散步。（圖／記者陶本和攝）

▼▲蔡英文與留學生在紐約中央公園散步。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文與留學生在紐約中央公園散步。（圖／記者陶本和攝）

這篇PO文公開8個多小時已累積3701人按讚、1225則留言，網友們紛紛留言表示，「這不就是蔡英文嗎？」、「這學歷跟行程怎麼有點眼熟啊」、「想巧遇樓主」、「等等樓主妳！現在的職業是總統嗎？」、「卡位朝聖，媽我在這」。

至於這篇PO文是否真的是蔡英文本人所寫，府方幕僚已證實的確是總統的發文。有趣的是，蔡英文10日公布前往參訪Dcard公司時，還把倫敦政經學院的畢業證書帶到現場，而這次PO文的帳號名稱顯示出來的學歷就是「倫敦政經學院法律系」，加上出差紐約的旅行分享，很快就被眼尖的網友們認出，也在Dcard上掀起一波討論。

▼總統蔡英文抵達聖克里斯多福及尼維斯。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文聖克里斯多福及尼維斯。（圖／記者陶本和攝）

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