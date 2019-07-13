整盤煮熟紅蝦沒人吃！隔壁客人全走光超浪費　她近看秒頓悟：高手

▲蝦子煮了卻沒吃，好浪費 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

原以為這桌客人是浪費食物，沒想到真相卻是出人意料的「藝術品」。一名女網友日前吃飽離開火鍋店時，發現隔壁桌客人竟然放著一盤煮熟的蝦子沒吃就走了，令她覺得很可惜。沒想到她隨後走近一看，才發現盤子上一尾尾「完整的蝦子」其實只是一場騙局，網友見狀則是驚呼「高手在民間」。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中貼出2張照片，她表示自己日前吃完火鍋要離開前，看見隔壁客人的桌上，擺著一盤紅通通、沒有被吃掉的蝦子，但是該桌客人都已經全數吃飽離開，讓她覺得很浪費。

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沒想到隨後她走近一看，才發現一切都是誤會，原來她所認為的蝦子都只是吃剩的蝦殼而已，不過蝦頭和身體都被擺得很整齊，就像完整的熟蝦一樣，神技巧令人讚嘆。

▲原來是高手啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看完都驚呼連連，表示「高手求教學」、「求不用手的方法」、「應該是用叉子」、「差點拿來繼續吃哈哈哈」、「金蟬脫殼」、「表示這家店蝦子有鮮」、「 這種的我常常擺一整盤，服務生還問我該不該收，還有服務生問我可不可以拍照XD」。

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▼其他網友的傑作，還用心結合擺盤，充滿了美感。（圖／翻攝自爆廢公社）