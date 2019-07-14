嗆館長「小孬孬」！劉樂妍「機場約戰」求死：我還活著你就是孫子

記者鄒鎮宇／綜合報導

「館長」陳之漢近期遭到多人指名約戰，其大陸練喻軒、前健美國手林志成及女星劉樂妍都紛紛出面嗆聲，但最後卻一個都沒開打，讓館長非常無奈，希望全部都到桃園機場旁的停車場「一次一起打」。對此，劉樂妍發文嗆聲，要館長把她打死，不然「你就是孫子」。

繼大陸拳王練喻軒宣戰後，32歲的MMA（綜合格鬥）重量級冠軍吳紫龍13日也出面對館長喊聲，要求對打。對此，館長也都接受，要大陸選手全部一起上，乾脆在桃園機場旁邊的停車場直接開打，「太慢了啦，我笑你不敢」，但吳紫龍14日卻在微博上發布兩條避戰言論，引起網友熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

▲大陸MMA重量級冠軍吳紫龍（左）、館長陳之漢（右）。（圖／翻攝吳紫龍微博、館長臉書）





▲劉樂妍發文嗆館長。（圖／翻攝吳紫龍微博）



「我以出生在這塊土地為傲，我是台灣囝仔我驕傲」館長在臉書發文表態，讓劉樂妍看到後，立刻在臉書上PO文表示，「小孬孬陳癡漢」、「要在機場幹一架是不是？沒把我打死，你就是孫子！」

劉樂妍近日砲火猛烈，不斷發文攻擊館長，除了罵對方小孬孬之外，也坦言很早就想打館長，只是打不過也找不到理由下手，「現在有打得過你的人要打你，我開心的不得了，而且我們一定不會落跑。一定會去的！」且嘲諷館長不敢應戰，「來吧！我們來比奶大，這你總敢應戰了吧？被電爆的漢漢小可憐」。

▼劉樂妍。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

