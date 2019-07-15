「優土伯好賺嗎？」他離職當全職YouTuber　自爆：月收超過工作年薪

▲網友好奇發問「辭職當全職youtuber的卦」。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

「現在看到原本不少兼職YouTuber，可能處在一個原本不上不下的階段」，一名網友在PTT好奇發問，這些兼職YouTuber為了能多出片跟增加觀看，毅然決然辭職做全職YouTuber，「這樣賭博不會很大嗎？辭職當全職YouTuber的卦。」話題吸引一位YouTuber回應、曝光收入，直說「YouTuber好不好賺？好賺啊！你做起來當然好賺。」

該名網友在PTT的Gossiping板上問卦，吸引一位自稱cheap的YouTuber也在PTT回應，他先是透露，「影片大概一萬點閱有500台幣的廣告，（這我看我後台數據的，每天計價都不同，這只是大概」。

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所以如果一名YouTuber一個月的瀏覽量60萬，就有3萬台幣、120萬就6萬，以此類推。cheap舉例，像蔡阿嘎一個月900萬流量，一個月就是賺45萬台幣，「但阿嘎這種等級，廣告他不看在眼裡了」，而且流量數字都公開、可供查詢。

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▲蔡阿嘎月收可高達45萬元。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

cheap說，他在PTT混很久，從沒當YouTuber開始到當全職YouTuber，很常看到一句話「YouTuber不接業配活不了，都要靠業配」，他直呼這句話大錯特錯，「如果你是一條龍作業，不能靠YouTuber廣告過活，那根本沒資格接業配」。cheap說，如果一個YouTuber連廣告都養不活自己，表示根本就是個失敗者，「你的影片根本沒人看，廠商找你幹嘛？能接業配的YouTuber，我自己評估，光靠廣告收入最少都20萬以上。」

至於當YouTuber到底好不好賺，cheap表示「好賺啊！你做起來當然好賺」，但他每天工作18個小時，而且還沒有假日，好處就是這18小時包含他看王柏融、或上PTT看廢文都沒人管。

cheap接著坦白自己的過去，「全不全職，看你有沒有勇氣，我當初想了一個月」，他說自己離職前三個月，每個月在YouTuber的收入，就是他上班族薪水的3倍以上，但他還是考慮了一個月。

cheap最後算了算，認為當YouTuber的話，賺的錢要超過上班族的薪水太簡單，而且剛好被主管臭罵一頓、被說很笨，就決定直接離職，「然後上個月，我終於接了很有錢公司的業配，讓我那個月收入，贏過去年我整年薪水。」

▲cheap曝光YT界各種小秘密。（示意圖／pixabay）

有人好奇cheap是誰，到YouTube一查，發現他的頻道約23萬人訂閱，總觀看次數約3千多萬次。他在簡介處說明欄則表示，「歡迎來到cheap世紀帝國，我叫做眠，是一個世紀帝國實況主，打世紀帝國接近20年，Voobly最高積分19+ Steam最高積分 23+」、「喜歡用世紀帝國介紹歷史，用最簡單的方式去講一個最動人的故事」。

不少網友則是在留言處大推cheap的頻道，「喜歡你的歷史影片」、「原來就是你喔！講得不錯啊！尤其是貴族風範那些」、「原來你就是cheap 你的影片還蠻好看的」、「喜歡你的影片，用心且有深度」、「每次直播都很期待你噴人」、「有在關注，世紀帝國的片子開始。」

還有網友認為cheap很幸運，經常被YouTube推薦影片，cheap則回應透露，「要上發燒有幾點，1.流量高：24小時內最少要衝上5萬。我說的是分類發燒，總榜發燒更難。2.留言數要多：短時間內破1000更好」；他也表示，訂閱少其實不影響收入，「訂閱從不是問題，很多過氣YouTuber，像一個鬍子的那個，廣告收入可能不到我的1/10，重要是流量，我流量比理科太太還高，了解一下。」

有網友留言說自己「沒辦法認同某些屁孩路線YTB」，cheap也爆料，「其實我要講一句話，屁孩系的，他們賺國中生的廣告錢，國中生不裝adb，很好賺的，我曾經私底下和ptt鄉民口中的屁孩ytb聊過天，他們完全不屁，就是正常人，在商言商、腦袋清楚、邏輯清晰。」

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