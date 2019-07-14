才剛嗆完！館長霸氣接戰書「桃機旁邊打」　陸MMA冠軍拳王連兩PO文...縮了

記者黃君瀚／綜合報導

繼大陸拳王練喻軒向「館長」陳之漢下戰帖後，13日又有更大咖的MMA（綜合格鬥）重量級冠軍吳紫龍嗆聲約戰；面對連番出現的挑戰者，館長豪無畏懼接戰，要大陸選手乾脆全部一起上，直接在桃園機場旁開打。不過今（14）日吳紫龍態度丕變，連發了2條微博全是避戰言論，「我可沒心思跟你蹭熱度」！

▲大陸MMA重量級冠軍吳紫龍。（圖／翻攝吳紫龍微博）

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館長13日晚間發表桃園機場迎戰宣言後，吳紫龍於14日凌晨在微博貼出一條短文，雖然沒指名道姓，但從用詞和內容來看，正是回應近來的紛擾，「話不多說懶得跟『垃圾』辯論！請別暗地裡使壞！我還沒有你這麼下作！你是網紅我不是！我可沒心思跟你蹭熱度！」

數小時候，吳紫龍在微博上寫下214字，詳細的解釋了為何不應戰的原委。他表示，從13日晚間開始就收到來自台灣網友的騷擾，確認IP後實在是不勝其煩，甚至收到了投訴電話。

「首先，我個人有問題，就是不了解情況給館長政治定位，我可以給你道歉！」吳紫龍接著話鋒一轉，指館長過去在網上說的什麼話都有紀錄，又在直播中惡意謾罵他，「你的格鬥水平大家都明白，我也不多說，我個人行為屬於私人行為，不要給我扣政治帽子！」

▲成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢。（圖／翻攝館長臉書）

此外，吳紫龍試圖曉以大義，認為MMA是正當的交流而不該是流氓鬥毆，正如館長當時答應跟練喻軒交流切磋一樣。文章最後他不忘酸了館長的黑歷史，「你說你混黑道這話很可笑，沒聽過哪個混的好的大哥給自己扣黑帽子的！」

不過這2篇文章PO出後，不少等著看好戲的大陸網友大失所望，紛紛留言調侃，「龍哥，像個男人一樣，走出去，兌現自己的承諾」、「希望你可以去，不要像那些說說的」、「吳先生，這樣不好吧！人家都接下了，你這個回覆太讓中國人失望了」、「我支持你去和他打，練喻軒喊了半天，關注熱度都賺到了然後又不去，太丟人了」、「說半天也只是靠嘴想紅，笑你不敢去」、「人家都說要打了，你快去打爆他。不去會孬掉會丟我們中國人的臉。」

本站新聞〈又有陸拳王挑戰館長！MMA冠軍吳紫龍下戰書：很討厭你的言行〉報導，自稱「業餘水準」的拳手吳紫龍近日在微博轟館長是台獨分子，「咱倆體重差不多，你跟我打吧！」實際上，這位吳紫龍是北京公安教練，身高185公分高，體重約110公斤，曾獲業餘格鬥聯盟「拳城出擊」北京站MMA 81kg+級別的冠軍。

本站新聞〈館長又收戰帖...怒飆要大陸選手「一次來」：桃園機場停車場直接開打〉報導，從練喻軒到吳紫龍，很多人都是為了想紅、蹭熱度，想挑戰又不敢來很沒禮貌，這些選手沒有「武德」，已演變為政治口水戰，「你們乾脆一次來，一下機直接桃園機場旁邊打，不要囉嗦」。

▼吳紫龍14日微博上的2篇發文顯示打不成。（圖／翻攝吳紫龍微博）