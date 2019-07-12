搬新家！男友公主抱「妳閉眼30秒」粉紅泡泡狂飄　結局反轉...網：跪榴槤吧

▲其實，這就是情侶間的小情趣。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

「說好的浪漫呢？」一名女網友最近剛搬新家，日前男友在屋內和她閒聊時，突然要求「閉上眼睛30秒」，緊接著帥氣地將她公主抱，就在她幻想著偶像劇情節上演的瞬間，劇情急轉直下，讓她忍不住嬌喊「有夠x北的！」

女網友在dcard發文提到，這幾天剛搬新住處，在整理房間的過程中，男友就找來說要一起去吃飯，兩人沒聊幾句，對方靈機一動叫她閉眼30秒不能睜開，「我們平常就是會互相整對方的無聊情侶，而我不疑有他...照辦就是了，結果他突然就把我公主抱。」

請繼續往下閱讀...

「現在是什麼偶像劇情節嗎？」女網友在心裡期待著，沒想到才過一會兒，男友便把她放下來，那時她隱約踩到一塊東西，不過直到對方喊聲，她才睜開眼睛。

▲公主抱示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

就在她滿頭問號之際，男友突然壞笑說， 「啊原來妳XX公斤啊！」一席話瞬間澆醒她，這才發現對方真正的意圖，原來是為了把她放上體重計，才做出這麼霸氣又夢幻的舉動。

原po不禁哀怨道，「說好的浪漫呢，還我原本的偶像劇情節，以為會有驚喜或禮物的」，不過她也解釋，男友其實早就知道自己的體重，而且她也覺得沒有不尊重，「這只是我們的生活小情趣。」

網友們看完也紛紛笑回，「跪榴槤吧」、「聽說樂高比較痛」、「還好男友抱不動我，這應該是要難過吧，先去哭惹」、「我一直以為公主抱女友很輕鬆，但之前抱著她走沒幾分鐘就汗流浹背了，畫面一點也不美XD」、「跪鳳梨」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

