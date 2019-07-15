易開罐拉環斷了「一張A4紙神救援」...他56秒實測驚呆網　爆開瞬間超療癒

▲原po先故意將拉環弄斷。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

在炎炎夏天，來罐冰冰涼涼的氣泡飲料最爽了，但也有不少人曾碰過拉環斷掉的窘境。一名網友發文教大家，如何靠一張A4紙神救援，而實驗結果超成功，也讓眾多鄉民學到一課。

有鄉民在PTT上好奇發問，「X你娘，拉環斷了怎麼辦？」這個問題釣出熱心網友示範，如何靠一張紙化解尷尬，首先他故意將易開罐上的拉環弄斷，接著拿出A4紙對折再對折，折到最小，接著對著開孔位置不停「摩擦摩擦」，只見56秒的功夫，原本平整的平口，就神奇地迸開了。

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▲把紙對折再對折後，不停在開孔處摩擦。（圖／翻攝自PTT）

原po表示，「只要是氣泡類飲料都可以！原理就是氣體熱漲冷縮，藉由摩擦生熱讓氣體膨脹爆開」，另外他也提醒，在摩擦的過程當中，手要注意方位不要靠太近。

po文一出，掀起熱烈討論，鄉民不禁笑回，「長知識惹」、「認真文幫推」、「我還以為是唬爛耶，居然是真的」、「好像在看小百科」、「好有趣這個開法」、「爆開那秒我重看好多遍」。

事實上，拿其他物品來摩擦生熱也是可以的，只是紙比較好取得；另外，也有人建議，直接拿開罐器還比較省事，這個利用氣體膨脹的方法，一個不小心可能會受傷。

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▼最後成功開啟，不過要氣泡飲料才行喔。（圖／翻攝自PTT）