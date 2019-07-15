1天跑10單賺2千↑！UberEATS外送員曝「薪水計算公式」...獎勵金是關鍵

▲不論是開車、騎機車、單車或步行，全都可以加入UberEats當外送員。（圖／翻攝自Uber官網）

網搜小組／綜合報導

美食外送平台UberEats、Foodpanda正夯，路上經常可見外送員們穿梭車陣的身影，網上也不乏「賺很大」的討論聲浪。一名UberEats外送員就透露收入計算方式，直言這份工作主要是賺獎勵金，而且只要跑10單，收入就能破2000，有的老司機更猛，20單都不在話下。

這名外送員在PTT提到，原本1趟30-60元，真的賺很少，所以主要靠賺獎勵來增加收入，「台南、基隆這星期開始營運，9趟以上，1趟加150元，如果你跑10趟的話，抓1趟平均數40好了，(10*150)+(40*10)=1900。我這還沒算上尖峰時間的加成，尖峰時間就是1趟會再加10或20元，忘記了......。」

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▲外送員經驗談。（圖／翻攝自PTT）



簡單來說，外送員們8小時只要跑10單，收入就能破2000塊錢，他直言，「有的老司機、高手8小時2X單都有，薪水根本屌打服務業好嘛？像是台南這兩個星期，一堆高雄的來跑，跑一跑還在群組說，9點了...該騎回高雄了，明天再衝。總之，在有獎勵的情況下，月薪破10萬是真的有可能的，沒獎勵的話，基本上就比服務業要好一點點這樣。」

而原po也笑說，「真的要說缺點，就是沒有勞保、保險、車耗，那些都要自己準備，然後沒單的時候，真的很無聊，要耗在超商滑手機，也有看過滑2個小時沒單。」

事實上，之前就曾報導過「UberEats外送員的一天」，報導指出，當外送合作夥伴的工時相當彈性，大概是8-10小時／日，好處是能自己決定時間，而平均日收入落在700-1200元，不過每個人情況不同，也有外送員連一單都沒接到，所以說不太準。

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▼UberEATS 2016年進軍台灣。（圖／翻攝自Uber官網）