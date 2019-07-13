正濱漁港打卡！綠衣妹「紅牌子上方」坐欄杆合拍　遭嗆留言哭：我是屁孩

▲綠衣妹直接坐在警告標示上方。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

許多人出門玩，都想拍美照放在社群網站上分享。一名女網友表示，她像往常一樣打開IG，在搜尋處的文章瀏覽貼文，突然看到一個女生發了一張照片，只見對方到正濱彩色漁港拍照留念，但卻坐在寫有「禁止攀爬、跨坐」的欄杆上。接著原PO滑開留言一看，忍不住傻眼直呼，「有些女生真的很可怕。」

原PO在《Dcard》貼出該位女子的照片，只見畫面中的女子身穿綠格子襯衫，橫坐在欄杆上，但下方明明標有「本欄杆請勿攀爬、跨坐，以免發生危險」，綠衣妹不僅整人坐上去，還將一隻腿平放在欄杆、另一隻彎起。再看看貼文內容，綠衣妹還將警示標語的字打出來，讓原PO很傻眼，「自己貼文內容寫禁止攀爬、跨坐？那她的動作是？」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲綠衣妹到正濱彩色漁港拍照發IG。（圖／翻攝自Dcard）

原PO心想，「現在應該很多人有自知之明，有警告標示的話就不要再去做那些動作了吧？」於是想說看一下留言，結果讓她更吃驚，「首先她總共發了兩篇文，這是第一篇的留言。」

只見第一篇留言中，有人回應「請勿攀爬」，結果綠衣妹卻回「哎咦！有看到重點，請前往下一篇」，讓原PO心中冒出OS「她表示：『我看到了那個標誌』，Excuse me？既然看到了為了拍照還硬要的意思嗎？」

▲原PO看了留言，對綠衣妹態度很傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

接著是第二篇貼文，有人留言反應「乾真的很無視喔臭網美」、「上迪卡會紫爆」，綠衣妹卻回「對不起我是屁孩」、「母湯……我只是想拍照。」原PO只能，「不僅無視，還說『我只是想拍照』，呃！這不僅是安全問題，每個人如果都這樣坐上去拍照那會壞掉吧！」

▲綠衣妹回覆讓人相當傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

最後原PO也說，她會把貼文截圖上傳，是希望讓大家知道，「有些女生真的很可怕。畢竟沒有人制止、警告她們的話，以後應該更多人變本加厲吧」、「她們不是網美，卻還是會無視標誌，繼續她們的拍照上傳IG打卡。」

看到貼文後，其他人也看呆，「站著拍很困難嗎」、「不要破壞公物很難嗎」、「已經用接近同情的角度在看這個人了」、「先不說行為問題，她已經快跟背景融合了，還有誰可以告訴她這樣拍照腿看起來很短。」

還有網友實際搜尋後，發現很多人根本都無視規定，「搜尋一下景點標，一堆人坐在上面拍，好傻眼」、「查了一下那個景點，真的蠻多網美坐在上面拍照的，只是剛好原po截圖的這位選的是有警告標語的位置」、「坐欄杆的人真的多到數不清。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼實際一查，發現有許多「拍美照」的主人都無視警告標語。（圖／翻攝自Dcard）