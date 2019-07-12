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交往找對象！她曝1觀念「找70分的人」…認95情人可能常扣分　網秒推：認同

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▲▼情侶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲交往時，許多人都希望找到完美情人。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人想談感情，找的另一半都希望至少是「95分↑情人」，一名女網友日前發文，「找一個70分的人」，說她畢業的時候，一位教授告訴她「挑另一半是一定的，對妳來說可能對方要95分，妳才願意跟他在一起，但我覺得有70分我就會考慮」，原因讓她相當認同，「仔細想想也是滿有道理的。」

這位女網友在《Dcard》表示，當時教授解釋「有70分就可以考慮」的原因，就是在交往之後，才會看到更多不同面向，像是如果自己喜歡的是上進的人，但沒在一起就不知道這個人用功時是如何、怎麼規劃他的生活，「所以一個70分的人，有可能因為相處過後，越來越接近95分，當然也可能更低啦！那妳就知道該分手了。」

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教授也說，如果一開始設定的標準就是95分，那可能一輩子都不一定遇得到這樣的人，「就算真的遇到了，也可能相處之後一直扣分，然後發現妳以為是95分的人，不一定真的就是95分」，外加95分的人說不定標準很高、根本不缺對象。

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▲▼擁抱，戀人，情侶。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲原PO教授認為，和70分的人在一起，才有加分空間。（示意圖／Pixabay）

原PO聽完後也相當認同，「重點應該是，相處之後的感情，到底有沒有變得更好或是變糟」，也有人因為這樣在一起、感情越來越升溫，最後走入婚姻；她直說，只要相處時沒有對不起自己和對方，「我覺得因為什麼標準而在一起或不在一起，並不是需要被質疑的事情，也不是需要被檢討的事情。」

最後她也透露，自己是很看感覺的人，不過感覺也可能只是表象，而且視覺刺激久了也是會麻痺，「如果一個順眼的人，其他方面又很好，會不會，其實也是一個遠超過70分的人呢？」

看到貼文後，不少人都相當認同，「超認同，我跟現任才認識一個月左右就在一起了，甚至還是遠距離，但我覺得目前為止他都一直在加分，從好感上升到喜歡、再到愛上」、「交往是個過程，給彼此更進一步認識對方的機會，也能在過程中更瞭解自己」、「認同而且這個道理也可以反過來，即使找了95分，真的了解對方以後，可能又會退回70。」

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關鍵字：交往,情侶,感情,Dcard

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