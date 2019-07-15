擊敗郭台銘！韓國瑜政見會「9大金句」一次回顧　重啟核四、65歲以後養你爸媽

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1396 票 75.01 % 465 票 24.99 % 總計 1861 票。

▲韓國瑜民調勝出。（圖／記者季相儒攝）



突發中心／綜合報導

國民黨總統參選人民調於15日公布，其中由高雄市長韓國瑜勝出。對此，《ETtoday新聞雲》也整理了他在三場國政願景發表會提出的政策與論述。

【承諾不離開高雄】

韓國瑜表示，「若能在初選出線，絕對不會離開高雄，讓世界能看到高雄」，若未來高雄要更燦爛繁榮，必須要有中央參與，因此，若有機會贏得初選，保證不會離開高雄，「沒有一個總統候選人會把競選總部設在高雄，也沒有總統候選人承諾三天要在高雄上班。」

►政見會／若當選總統 韓國瑜：絕對不會離開高雄

▲韓國瑜提出發財外交。（圖／記者宋良義攝）

【發財外交】

韓國瑜提出，「拉進來、打出去」，他提出「發財外交」、「經濟貿外交」訴求，強調兩岸和平發展避開戰爭，經濟掛帥是整個中華民國最重要的。

韓國瑜認為，外交一定要「經濟掛帥」，中華民國外交空間非常狹隘，要從重視政治資源，調整為重視經濟跟貿易，台灣中小企業百分之八十五都沒有獨立接單的能力，因此要結合經濟部、外貿協會、友好的商會、退休的官員、企業家，過去大家都說中華民國外交是凱子外交、花錢外交、敗家子外交，一定要改為「發財外交」跟「經貿外交」。



►政見會／韓國瑜喊「發財外交」 兩岸4主張避開戰爭、經濟掛帥



【當棋子還是塞子】

韓國瑜比喻美中台三方關係，是水、浴缸、塞子，而他提出4個主張，第一、要以憲法為根本，中華民國憲法及兩岸人民關係條例非常清楚，中華民國兩個地區，自由地區、大陸地區，兩岸之間任何交流，中國大陸一定要正視中華民國存在的事實。第二、要以民意為依歸，統一跟獨立不可能達成，也沒有辦法被接受。

第三、以和平為前提 ，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，翻開人民的戰爭史所有的戰爭，死亡的都是20-30歲的人民，台灣的家長不能接受戰爭帶來的殘酷。

第四，以經濟為優先，中國大陸佔台灣外交百分之四十，中華民國總統應趕快簽訂貨貿，人員可以慢一點，而台灣中小企業百分之九十沒辦法享受關稅的優惠，所以兩岸和平發展避開戰爭，經濟掛帥是整個中華民國最重要的。

►政見會／韓國瑜神比喻：台灣要當美、中的棋子還是浴缸的塞子

【年改是「獨眼龍」改革】

韓國瑜表示，年金改革對軍公教不盡公平，是「獨眼龍」的改革，他認為年金改革要有2個要件：一是絕對不能留子孫，二是效益要提高。

韓國瑜也強調，他認為財政方面要調整，地方稅收偏低，「民進黨剛執政的時候，是考量要修財劃法，2018年民進黨地方選舉大敗，他不修了！現在我當高雄市長才覺得，這個太重要了！我們現在高雄市負債3000多億，你現在這個財劃法不修正的話，我們地方政府真的非常辛苦。所以我覺得總財源將來應該要考量，政府要考量50對50，這樣的為目標，這樣是個透明化、公式化且有明確約束力的分配方式。」



►政見會／韓國瑜：年改是「獨眼龍」改革 對軍公教不盡公平



【狂批民進黨政治幻術】

韓國瑜在政見會中被問及「憲政題」時強調，「沒有台灣獨立，獨立就是戰爭」。他表示，人類戰爭史上非常清楚戰爭會造成大量的傷亡，否則蔡政府在立法院過半為什麼不獨立？

韓國瑜喊話，台灣2300萬人腦筋要清楚，希望民進黨的支持者不要再被騙了，「我們全部支持台灣優先，全力支持中華民國，不能讓民進黨用繼續政治幻術來騙我們，支持中華民國，熱愛台灣，熱愛民主。」

►政見會／「蔡英文不愛中華民國」韓國瑜：獨立是民進黨的政治幻術

【如何維持勞資和諧】

韓國瑜在第二輪答題時表示，台灣有1100萬勞工，其中550屬於庶民勞工，不管是誰來當總統，絕對不能將經濟發展建立在剝削勞工身上，人跟人的交往有3種方式，嘴對嘴、嘴對心、心對心，如果一個企業家對勞工是心對心，勞動生產效率絕對不一樣，要愛護勞工要發自內心，都要幫勞工想好，才是真正愛勞工，勞資才會和諧。

►政見會／如何維持勞資和諧？ 韓國瑜：心對心、發獎金

【去中國化？跳針答題毒寶寶】

韓國瑜表示，台灣有中華、東洋與西洋文明，還有本土的閩南、客家、原住民、眷村、新住民文化，但讓他更關切的另一個議題為毒品。他指出，從他就任高雄市長以來就非常擔心毒品問題，社會角度有好多「毒寶寶」在搖頭晃腦，有很多一兩歲的孩子有很深的毒癮。

►政見會／韓國瑜問文化答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

【主張重啟核四】

韓國瑜表示，若他上任後將重啟核四，四大配套措施包括以核養綠、智慧型電網、平衡區域電力、促進電力市場正常化。

►政見會／重啟核四先完成四大配套 韓國瑜：洞房花燭夜靠自己

【65歲以後政府幫你養爸媽】

韓國瑜主張在長照政策，由勞方、資方、政府三方面協作，受薪階級定存一部分長照基金，65歲以後政府幫你養爸爸媽媽，受照顧的65歲長輩，由當年存的基金以及國民年金個出一半。

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