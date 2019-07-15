圖／三腳督對比民調出爐　國民黨：看不出民進黨灌票

▲國民黨公布對比式民調。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果，由高雄市長韓國瑜以44.8%支持度勝出。國民黨下午公布對比式民調結果，組發會組委李哲華表示，從結果看來，並沒有發生「有瑜點魚、無魚吃菜（蔡）」的情形，而且也可看出韓粉凝聚力相當高。

國民黨公布「三腳督」對比式民調結果：



韓國瑜47.7%、蔡英文15.8%、柯文哲18%

郭台銘29.2%、蔡英文14.1%、柯文哲14.6%

朱立倫20.7%、蔡英文15.6%、柯文哲18.8%

周錫瑋7.6%、蔡英文17.5%、柯文哲25.1%

張亞中4.5%、蔡英文17.7%、柯文哲26.6%

李哲華表示，從結果看來，韓粉凝聚力相當高，而且韓國瑜以外的其他組合，蔡英文的支持度並沒有比較高，並沒有發生「有瑜點魚、無魚吃菜（蔡）」的狀況，看不出民進黨有灌票。

李哲華也指出，從三腳督民調也可以看出，柯文哲具有一定的實力，無論在何種對戰組合中，支持度皆勝過蔡英文，未來恐對國民黨造成威脅。

民調於7月8日至14日舉行，共歷時7天，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，計分方式採黨內互比佔15%、黨外對比佔85%計算。國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。

根據國民黨上午公布的綜合性民調，韓國瑜44.8%、鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北市長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。

▼國民黨總統初選民調統計結果。點圖可放大（圖／國民黨提供）

其他人也看了這些新聞…

►獨／韓國瑜勝出！中午密會吳敦義 擬再拜會郭台銘、朱立倫

►總統初選落敗...郭台銘出國沉澱 朱立倫繼續跑不脫黨

►總統初選民調 韓國瑜44%、郭台銘27%、朱立倫17%