政見會／「蔡英文不愛中華民國」韓國瑜：獨立是民進黨的政治幻術

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」25日晚間在高雄登場，主題為憲政、外交、兩岸、國安。國民黨初選參選人韓國瑜在回答提問時警告，沒有台灣獨立，獨立就是戰爭，他也直接批評總統蔡英文「不愛中華民國、不要九二共識、不要台灣獨立」，獨立是民進黨的政治幻術。

韓國瑜在政見會中被問及「憲政題」時強調，「沒有台灣獨立，獨立就是戰爭」。他表示，人類戰爭史上非常清楚戰爭會造成大量的傷亡，否則蔡政府在立法院過半為什麼不獨立？

韓國瑜批評蔡英文在實施「三不主義」，第一，她不愛中華民國；第二，不要九二共識；第三，不要台灣獨立，「請問總統到底要把台灣、中華民國帶到哪裡去？」

另外，韓國瑜也指出民進黨對不起三種選民，第一，是看到國民黨不投票；第二，支持台灣獨立；第三，希望台灣過好日子 。他說，民進黨最對不起第三種選民，因為士農工商各行各業的確過得苦不堪言，民進黨也一直在實施意識形態的幻術。

▲國民黨政見會-韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）



想看更多「國民黨625政見會」相關新聞

►藍營5參選人民調前最後衝刺 首場政見會6/25高雄登場

►蔡英文變箭靶！國民黨總統初選政見會「抽問12題」內容全曝光

►智囊團比一比！總統初選政見會625登場 郭台銘、韓國瑜、朱立倫急備戰