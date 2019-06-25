政見會／若當選總統　韓國瑜：絕對不會離開高雄

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」25日晚間在高雄登場，主題為憲政、外交、兩岸、國安。國民黨初選參選人韓國瑜在第一輪發言時表示，若能在初選出線，絕對不會離開高雄，讓世界能看到高雄，另也批評總統蔡英文看起來是清清秀秀的民主人，卻在做獨裁的事。

韓國瑜表示，去年九合一大選選舉轟動武林震驚萬教，吸引海內外關注，感謝高雄市民讓她當上市長，這半年捫心自問，團隊都很認真，局處首長都做到爆肝，「做做做、衝衝衝」， 大讚高雄是最有潛力的發財產地。

▲國民黨政見會-韓國瑜。（圖／翻攝TVBS）



韓國瑜也說，這次治高雄登革熱向中央要預算，級果遭受各種抹黑、潮諷，若未來高雄要更燦爛繁榮，必須要有中央參與，因此，若有機會贏得初選，保證不會離開高雄，「沒有一個總統候選人會把競選總部設在高雄，也沒有總統候選人承諾三天要在高雄上班。」

韓國瑜提到台灣憲政，從香港返送中事件反思台灣現況，批評民進黨得了「權力中毒症」廣設東廠、控制中選會、沒收公投，「蔡英文雖然學歷、經歷嚇嚇叫，長得也是清清秀秀的民主人，但做的卻是獨裁的事」，台灣民主被民進黨糟蹋掉，並喊話，要全民注意民主有沒有受到傷害，若民進黨在繼續干預，台灣民主會蕩然無存。

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