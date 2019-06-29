政見會／韓國瑜問文化答毒品　離題大談「毒寶寶」問題

▲國民黨第二場政見會在台中，韓國瑜回答國政提問。（圖／翻攝自東森電視直播）



記者林銘翰／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的第二場「國政願景電視發表會」29日下午在台中登場，主題為青年、社會、文化、教育。國民黨初選參選人韓國瑜在第二輪答題時指出，在台灣有好多「毒寶寶」，在社會角落搖頭晃腦，台灣不可能向菲律賓總統杜特蒂直接槍決毒品犯，因此政府一定要拿出作為，向毒品宣戰。

第二輪由主持人現場抽題進行提問，第二個抽中的題目為文化題：台灣文化以中華文化為基底，融合外來文化，豐富且多元。蔡英文總統就任以來，以「轉型正義」為名，主導去中華文化的斷根政策。請問如果您當選中華民國總統，如何導正目前偏差的文化政策？

韓國瑜表示，台灣有中華、東洋與西洋文明，還有本土的閩南、客家、原住民、眷村、新住民文化，但讓他更關切的另一個議題為毒品。他指出，從他就任高雄市長以來就非常擔心毒品問題，社會角度有好多「毒寶寶」在搖頭晃腦，有很多一兩歲的孩子有很深的毒癮。

韓國瑜說，台灣不可能像杜特蒂直接槍決毒品犯，因此政府一定要拿出作為，向毒品宣戰。他說，台灣的毒品已經從校區與社區蔓延，走向各個年齡層，不過這個問題卻被提出得太少，因此一定要用這個機會向大家呼籲。

韓國瑜指出，台灣在民國98年查到的毒品有1900公斤，沒想到過了十年後竟然有6600公斤，沒有被查到的黑數保守估計有十倍以上。韓國瑜說，毒品正在把中華民國害得很慘，政府不能再漠視此狀況，因此下一任總統一定要把反毒列為國家施政的重中之重，遏止毒品蔓延，全民一起來反毒，還給台灣乾淨的社會、健康的下一代。

