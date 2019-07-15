韓國瑜突襲式拜訪　朱立倫建議：要趕快去找郭台銘才是重點

▲朱立倫、韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜15日北上出席國民黨總統初選民調結果記者會，他以44.8%的支持度確定勝出後，立即密會黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫。面對韓國瑜突襲拜訪，朱立倫15日表示，會面過程氣氛輕鬆但是有講到2個重點，第一是藍軍要團結，第二是儘速拜會鴻海集團創辦人郭台銘。

針對國民黨總統初選民調結果，朱立倫15日中午也召開記者會指出，他坦然接受初選結果，願當藍軍最強黏著劑。至於如何扮演黏著劑的角色？朱立倫與韓國瑜會面後受訪時也表示，他畢竟是國民黨前主席，也是黨的一份子，對於黨內的一些紛爭跟誤解，可以協助來化解，並願意將他過去20年的經驗以及所提供的政見，做為藍軍的大智庫，強調雖然有初選，但不是對手是隊友，希望初選過後快速地團結在一起。

對於韓國瑜突襲式拜訪，朱立倫表示，當然是有一點意外，但是黨內同志要團結，既然韓市長要來就歡迎，最重要的目標還是團結大家，並強調會面時談到2個重點，第一是藍軍要團結，第二是儘速拜會郭董事長。

另外，外界關注朱立倫初選過後的動向為何，是否考慮當副手、入閣，或是加入韓國瑜的競選團隊，朱立倫僅說，目前完全沒有講到這些，也不會講到這些，現在最重要的就是國民黨要團結一致，不要去想任何個人的事情，「韓市長要趕快去找郭董事長，這才是重點」。