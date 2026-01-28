立院下會期2/24開議！邀卓榮泰施政報告　3/3台美關稅專報

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（28日）召集朝野黨團協商，對於下個會期的開議日，三黨同意2月24日開議，當天邀行政院長卓榮泰進行施政報告並備質詢，另，3月3日再邀請卓榮泰進行台美關稅專報，並被質詢。

韓國瑜今召集黨團協商，內容包括民眾黨團去年提案，邀請行政院長率同相關部會就「台美關稅談判進程、方針、原則及產業衝擊影響評估」進行專案報告，此案在去年7月逕付二讀後，一直處於擱置狀態。

民眾黨立委張啓楷於黨團協商表示，現在賴清德說現在南韓關稅還沒審，就要求立院要照單全收，這是錯誤類比，南韓去年就談好，鄭麗君現在說還要談，有些項目還不清不楚。國民黨團總召傅崐萁說，韓國發生國會審查關稅問題，現在川普提高關稅是因為韓國國會沒有通過，但我國國會是從頭到尾沒有這個案子，也不能表達意見，多少東西被蓋牌都不知道，就要執行了，政府到底有沒有在尊重國會？

張啓楷強調，2月24日開議就是邀請卓榮泰施政報告，必須要跟關稅專報分開；傅崐萁則同意2月24日開議。

韓國瑜宣告協商共識，各黨團同意2月24日週二舉行第11屆第5會期第1次會議，並與3月3日合併為一次會。2月24日下午邀請行政院長率同各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後進行政黨質詢，藍綠白各推一人代表；3月3日請行政院長率同相關部會首長列席提出「台美關稅結果及其影響」專案報告，並備質詢，質詢人數國民黨10位、民進黨10位、民眾黨2位，每位委員詢答時間15分鐘。此外，3月11日進行各委員會召委選舉。