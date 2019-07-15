快訊／韓國瑜大贏17%　郭台銘出國沉澱、朱立倫繼續跑不脫黨

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 1395 票 75.04 % 464 票 24.96 % 總計 1859 票。

記者徐政璿／台北報導

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，高雄市長韓國瑜44.8%、鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北市長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。國民黨將在7月17日召開中常會，核備民調大贏17%以上的韓國瑜為總統提名人選，並於7月28日全代會上正式提名。

據了解，郭台銘原本規劃要在結果公布後辦記者會表達參選感言與未來方向，但郭台銘辦公室15日上午發布，本日暫無公開行程。至於原本的記者會，經團隊討論，最終決定改以發表聲明稿方式，來表達心境與對未來想法。

▲韓國瑜贏得國民黨總統初選。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘在4月17日宣布參加國民黨黨內總統初選，當時妻子曾馨瑩曾反對，甚至還出國到日本散心一週。據了解，郭台銘暫時無脫黨的計畫，近期也將規劃出國沉澱，並重新修補參選這3個月來與家人的關係。

朱陣營人士則表示，朱立倫對於民調結果坦然接受，但未來走訪基層的腳步不會停下來。此外，由於國民黨中央至今，對明年大選仍沒有大戰略規劃，朱立倫身為國民黨行政經驗最豐富的參選者，有義務擔任「藍軍大智庫」的領頭羊，充實國民黨候選人政見。

國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。2020總統大選將於明年1月11日舉行，民進黨已確定由總統蔡英文出線爭取連任，而台北市長柯文哲是否參選仍是總統大選會不會出現「三腳督」的一大變數。

▲郭台銘、朱立倫。（圖／記者屠惠剛、葉南州攝）

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