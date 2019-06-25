政見會／韓國瑜神比喻：台灣要當美、中的棋子還是浴缸的塞子





▲國民黨政見會-韓國瑜。（圖／翻攝TVBS）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」於25日晚間在高雄登場。第一個題目為國安題：維護中華民國安全基本上要依賴三根支柱：一、強化與大國、尤其美國的關係，二、維持穩定的兩岸關係， 三、提升國軍的嚇阻能力。請問如果您當選中華民國總統，如何捍衛中華民國的國家安全？韓國瑜比喻美中台三方關係，是水、浴缸、塞子，並說「台灣要當旗子還是浴缸的塞子？」。

對此，高雄市長韓國瑜回應，國家安全問題至高無上、無與倫比，他常問自己，70年前歐洲德國軍力橫掃天下為何不公及瑞士，日本皇軍軍力橫掃亞洲，為何不攻擊泰國，瑞士、泰國為何可以從戰爭中避開？他們有什麼可以替代的？他們價值在哪裡？

他說，台灣人民思考一下，台灣價值在哪？又有什麼有形跟無形的力量，讓那些想對我們攻擊的不敢輕易開戰？中、美就像兩個下棋的人，台灣若只是車馬炮兵卒，要當棋子，時間到了，沒價值就丟掉了；還是台灣要換個角色，晚上身體疲倦，泡個澡要用塞子，台灣要當旗子還是浴缸的塞子？泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。

他強調，努力靠自己，國家安全是最重要的，對外關係，一個美國，一個中國大陸，如何讓兩國對我們安心，更重要的，台灣又要如何讓自己快樂開心，民進黨讓台灣裹小腳，以恨為出發點、製造恐懼主義。

韓國瑜說，台灣有五千萬華僑在看著我們，十四億大陸同胞也在看著我們，但民主、自由是我們的根、呼吸之所在，有什麼好怕；他最後引用德國總理梅克爾在演講時提到的「哈佛畢業生沒有圍牆只有道路」，台灣亦然。

五位參選人包括前新北市長朱立倫、國民黨初選參選人郭台銘、前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中，藍營三場發表會被視為民調最後衝刺的重要指標。

第一階段發言順序，經抽籤依序為周錫瑋、韓國瑜、張亞中、郭台銘、朱立倫，每人12分鐘。第一階段發言結束後，現場從4大議題中抽出兩題回答，每人每題回答3分鐘。第二階段現場問答的發言順序，第一題依序為朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋；第二題依序為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。