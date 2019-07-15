「韓郭配」代表國民黨出征2020　杏仁哥點出關鍵在「兩個字」

記者吳奕靖、洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜在國民黨初選結果當中，以17％的差距擊敗郭台銘出線，不過現在也有聲音傳出，韓國瑜應該可以搭配郭台銘成為搭檔，代表國民黨一起角逐2020總統大選，面對這樣的聲音，鐵韓粉杏仁哥表示：「一心一意就只是在韓國瑜，所以還不在我們管轄之內，也要民意」。

▲杏仁哥在六合夜市分送2020杯杏仁茶，韓粉們前往一同慶祝 。（圖／記者吳奕靖攝）

杏仁哥認為郭台銘是一個很棒很成功的商人，一個白手起家做到「台灣首富」，所以是一個相當了不起的人，但是在政治圈這塊「他就沒有辦法接地氣，但是不可否認的，他是個很成功、很棒的商人」，不過杏仁哥也呼籲郭台銘能夠協助台灣，在未來的經濟發展，都能幫助我們台灣。

▲杏仁哥在六合夜市分送2020杯杏仁茶，韓粉們前往一同慶祝 。（圖／記者吳奕靖攝）

但是記者詢問是否希望郭台銘成為副手嗎？對於這個部分，杏仁哥強調：「還不在我們的管轄之內，我們也要民意，但是不是要成為副手，我們還不知道」，記者追問是否有推薦的人選，杏仁哥再次重申：「這個我們都還沒有推薦，我們一心一意就只是在韓國瑜，我們都相信他的執政能力，相信他的團隊，今天誰都一樣，他的團隊包括韓市長出來做，如果他做得好，我們繼續給他鼓勵、做他的後盾支持他，如果他做得不好，很抱歉！還是一樣要下台」，杏仁哥認為中間選民不會偏頗，就是過去看不到希望，民主也越來越不民主了，所以韓國瑜能夠勝出關鍵就是在於「真誠」，其他的事情，包括副手的人選就請大家接下去看了！

▲杏仁哥在六合夜市分送2020杯杏仁茶，韓粉們前往一同慶祝 。（圖／記者吳奕靖攝）