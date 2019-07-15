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看韓國瑜「蠟燭好幾頭燒」　黃文益：不辭市長留大選失敗伏筆

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▲廣德家第三站到黃文益服務處 。（圖／記者吳奕靖攝）
▲高雄市議員黃文益。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

國民黨總統參選人民調於15日公布，由高雄市長韓國瑜勝出，在高雄則是反應兩極，不少民進黨議員認為，要韓國瑜辭掉高雄市長「不要把高雄市民當備胎」。市議員黃文益提到，近期看到韓國瑜蠟燭好幾頭燒，選總統這麼天大地大的事情，就應該專心的去選，如果還是執意不願辭職去參選，或許會留下未來大選失敗的伏筆。

代表國民黨參選2020總統，韓國瑜首要面對的就事是否帶職參選，已經不少市議員要求他讓出位置，市議員黃文益說「就我個人的立場是堅決，市長應該要辭掉高雄市市長再去選舉，因為人不是神，韓國瑜近期都是蠟燭好幾頭燒，高雄市政府沒有做好，然後身體也沒有照顧好，我很擔心他，而且要選總統這麼天大地大的事情，你就應該很專心的去選，然後把高雄市留給真的有心、有時間，想陪高雄市走一段很長遠的路的人，來帶領高雄市發展的未來，那個才是王道」。

▲▼國民黨初選民調公布記者會,確認由韓國瑜出線。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨議員希望韓國瑜能辭高雄市長，再選總統。（圖／記者李毓康攝）

黃文益也提到，「我認為要選總統格局要高一點，不要人家覺得說他是個貪心的政客，這邊也捨不得放，那邊你又要，會被大家唾棄的，所以我覺得，如果還是執意不願意辭職去參選，他或許會留下他未來大選失敗的伏筆，因為大家沒有辦法認同一個要追求大位的人，在這個關鍵點卻沒辦法大器的宣布去參選，這對他來講是非常不智之舉」。

至於另一派說法提到「蔡英文也沒辭總統職務，為何韓國瑜要辭是長」，黃文益也解釋「是對選罷法有誤解人才會這樣想，他是拚連任，他本來就在這個職務，沒有任何人說連任，你要辭職再參選，這樣就不是連任，所以那個是對於法律跟遊戲規則有所誤解的講法，他是剛當選，又沒有完成承諾，所以我們才希望說他只是一心多用。蔡總統現在的就是總統的事，所以沒有一心二用，因為他本來就是當總統，他只要把總統該做的事情做好，我覺得這個是不能相提並論」。

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關鍵字：韓國瑜,2020大選,黃文益

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