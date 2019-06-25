政見會／韓國瑜喊「發財外交」　兩岸4主張避開戰爭、經濟掛帥

▲國民黨總統初選政見會：韓國瑜。（圖／翻攝直播）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」25日晚間在高雄登場，主題為憲政、外交、兩岸、國安。高雄市長韓國瑜在第一輪發言時重申「拉進來、打出去」，他提出「發財外交」、「經濟貿外交」訴求，強調兩岸和平發展避開戰爭，經濟掛帥是整個中華民國最重要的。

韓國瑜認為，外交一定要「經濟掛帥」，中華民國外交空間非常狹隘，要從重視政治資源，調整為重視經濟跟貿易，台灣中小企業百分之八十五都沒有獨立接單的能力，因此要結合經濟部、外貿協會、友好的商會、退休的官員、企業家，過去大家都說中華民國外交是凱子外交、花錢外交、敗家子外交，一定要改為「發財外交」跟「經貿外交」。

韓國瑜重申「拉進來、打出去」，拉進來之後，把所有要鎖定的市場，請退休的財經官員來我們台灣，而中小企業沒有大量外銷的能力，但是打出去，所有外部我們重視的市場，由所有外交官、相關的經貿人員，從第一線幫助國內的中小企業，尋找更多的商機，所以外交一定要轉化為經貿外交。

話鋒一轉，韓國瑜也批評，民進黨外交的習性，眼睛往東看美國日本，往西看卻忘記中國大陸14億人市場、東南亞國協6億人市場 、印度12億人市場，新崛起的非洲也有12億人市場。他強調，要落實經貿外交、希望政策。

在兩岸關係部分，韓國瑜提出4個主張，第一、要以憲法為根本，中華民國憲法及兩岸人民關係條例非常清楚，中華民國兩個地區，自由地區、大陸地區，兩岸之間任何交流，中國大陸一定要正視中華民國存在的事實。第二、要以民意為依歸，統一跟獨立不可能達成，也沒有辦法被接受。

第三、以和平為前提 ，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，翻開人民的戰爭史所有的戰爭，死亡的都是20-30歲的人民，台灣的家長不能接受戰爭帶來的殘酷。

第四，以經濟為優先，中國大陸佔台灣外交百分之四十，中華民國總統應趕快簽訂貨貿，人員可以慢一點，而台灣中小企業百分之九十沒辦法享受關稅的優惠，所以兩岸和平發展避開戰爭，經濟掛帥是整個中華民國最重要的。