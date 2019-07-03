政見會／韓國瑜：年改是「獨眼龍」改革　對軍公教不盡公平

記者袁茵／台北報導

國民黨最後一場「國政願景電視發表會」3日晚間於台北登場，主題聚焦經濟、財政、環境、能源，在第二輪由主持人現場抽題進行提問，第一個抽中的題目為財政題「如何維持財政穩健、租稅公平？」參選人之一、高雄市長韓國瑜表示，年金改革對軍公教不盡公平，是「獨眼龍」的改革，他認為年金改革要有2個要件：一是絕對不能留子孫，二是效益要提高。

韓國瑜表示，財政為庶政之母，如果財政做不好，什麼都做不好，他認為有幾點要加強，根據財政部統計，在所有經濟合作暨發展組織（OECD）之中，台灣的稅負已經贏墨西哥，一般民眾對繳稅感覺像「一個鵝被拔毛」，事實上大部分稅負都落在受薪階級，政府應重新檢討綜合所得稅的稅基跟結構，規畫目前稅率全面調降。

韓國瑜表示，很多企業家覺得賺錢不容易，不太願意加薪水給勞工，所以他提出來「相挺」。「大家相挺，政府挺金融界，金融界千萬不要雨天收傘，挺中小企業，中小企業挺勞工，那怎麼辦咧？怎麼樣讓企業界願意幫勞工加薪水？我覺得這個時候，我們必須要提一些獎勵措施，也就是說營所稅稅率的調降補差，我們給了企業主，企業主願意幫勞工來加薪，我想這是一個善良的循環，這非常重要。」

韓國瑜也強調，他認為財政方面要調整，地方稅收偏低，「民進黨剛執政的時候，是考量要修財劃法，2018年民進黨地方選舉大敗，他不修了！現在我當高雄市長才覺得，這個太重要了！我們現在高雄市負債3000多億，你現在這個財劃法不修正的話，我們地方政府真的非常辛苦。所以我覺得總財源將來應該要考量，政府要考量50對50，這樣的為目標，這樣是個透明化、公式化且有明確約束力的分配方式。」

▲國民黨第三場國政願景發表會-韓國瑜。（圖／中天電視提供）

韓國瑜強調，年金改革對軍公教不盡公平，是「獨眼龍」的改革，政府一直在恐嚇人民會破產，所以必須節流、節流、節流，但政府另外一隻眼睛沒打開，那就是「開源」，「為什麼我們公教人員的錢，我們投報率只有2％到3％？」可以參考國內保險公司，投報率也有4.5％到5％，「顯然我們在開源這一塊是不夠的」。

韓國瑜說，「所以整個年金改革要2個要件，一是絕對不能債留子孫，二是效益要提高，政府絕對不再花錢，因此這個獨眼龍式的年改必須要改變，我們開源跟節流併重，相信我們政府財政收入一定會越來越穩定。」

根據流程規劃，這場國政願景電視發表第一階段申論題，依序為韓國瑜、張亞中、朱立倫、郭台銘、周錫瑋，每人發言12分鐘；第二階段則是現場問答，主持人從4大議題中抽問兩題，每人每題回答3分鐘，發言順序第一題依序為周錫瑋、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜；第二題依序為郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜、周錫瑋。

主持人沈春華在第二階段第一題抽到「財政題」，題目全文為「蔡英文總統就任以來，財政紀律敗壞，政府債務升至歷史新高，預算執行不力，租稅制度不公，抗稅示威不斷，金融產業萎縮。請問如果您當選中華民國總統，如何維持財政穩健、租稅公平？」

政見會結束後，國民黨緊接著也會在7月8日至14日進行總統初選全民調，7月15日公布結果，17日提報中常會，28日全代會正式通過2020總統參選人的提名。

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