政見會／如何維持勞資和諧？　韓國瑜：心對心、發獎金

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的第二場「國政願景電視發表會」29日下午在台中登場，主題為青年、社會、文化、教育。國民黨初選參選人韓國瑜在第二輪答題時表示，若要解決勞資和諧增加勞工效率，要以「心對心」的方式對待勞工，也要設立獎金制度。

第二輪由主持人現場抽題進行提問，第二個抽中的題目為社會題：蔡英文總統就任以來，「一例一休」兩度修惡，造成勞 資對立與罷工頻傳等嚴重社會問題，請問如果您當選中華民國總統，將如何維持勞資和諧、保障勞工權益？

▲國民黨第二場政見會在台中，韓國瑜回答國政提問。（圖／翻攝自東森電視直播）

韓國瑜在第二輪答題時表示，台灣有1100萬勞工，其中550屬於庶民勞工，不管是誰來當總統，絕對不能將經濟發展建立在剝削勞工身上，人跟人的交往有3種方式，嘴對嘴、嘴對心、心對心，如果一個企業家對勞工是心對心，勞動生產效率絕對不一樣。

韓國瑜說，6年前北農接任總經理，他就掌握心對心，他到了第一年2月跟9月一定幫員工準備獎金，為什麼這個時間點，是因為他知道孩子要繳註冊費，還幫孩子準備書，希望在蔬菜箱之外，要書本的香味，員工讀大學幫出50%學費，想學英文也幫忙找好教室。

韓國瑜說，他去當總經理的時候北農年營業額150億，離開時衝到220億，第一年獎金發5500萬，第二年6000多，第三年發7200萬，第四年發8400萬，員工效率越來越好，要愛護勞工要發自內心，都要幫勞工想好，才是真正愛勞工，勞資才會和諧。