謝長廷跨海關心國民黨初選：接下來有策略性民調帶風向

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調結果出爐，確定由高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大位。對此，駐日代表謝長廷也跨海關心國民黨總統初選，他表示，接下來會有策略性民調，試圖帶風向。

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，韓國瑜以44.8%獲得壓倒性勝利，其次依序為鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。

對此，謝長廷在臉書表示，現在開始會有很多民意調查，公開發表的民調有一大部分是策略性民調，試圖帶風向，影響民意，事實上離投票日還有半年，許多變數都會影響選民，最準確的民調還是明年1月11日開票的結果，票沒有開出來都還有變化，都要戰戰兢兢的努力，這是民主政治的不確定性，也是民主政治可貴的地方，台灣要成為亞洲民主政治的典範，台灣人民要有智慧擺脫假新聞、假民調的干擾。

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