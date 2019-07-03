政見會／大喊庶民經濟！韓國瑜：65歲以後用長照基金幫你照顧爸媽

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」於3日晚間在台北登場，主題為經濟、財政、能源與環境。高雄市長韓國瑜在第一輪發言時表示，在社會福利的財政方面，他主張在長照政策，由勞方、資方、政府三方面協作，受薪階級定存一部分長照基金，65歲以後政府幫你養爸爸媽媽，受照顧的65歲長輩，由當年存的基金以及國民年金個出一半。

韓國瑜在第一論發表政見的過程中也直批民進黨重新修正財務分化法，韓國瑜表示，2018年他們大敗後卻碰都不碰，民進黨欺騙選民，2025年非核家園也是花大錢的騙局。

韓國瑜強調，台灣M型社會越來越嚴重，貧富差距越來越大，一級產業佔1.6％，就業人口佔5％，所以在短期中台灣經濟衝刺起來，短期要做得是經濟要起來一定要人進德來貨出得去。

在中長期的經濟與財政方面，韓國瑜表示，在中美貿易戰之際、台商回流之機會時，他也要提出六大方面改造工程，包括：一、加速邁向數位經濟時代，落實十大數位經濟基礎建設、環境建置，並且結合教育部，規劃數位經濟科學、培育人才。二、展開對外自由經暨貿易談判（FTA），蔡政府對外談判成功率是0，台灣都沒有辦法享受優惠關稅，南韓出口產品77％享受優惠，新加坡94％，香港都有60％，這對台灣太不公平。

三、用高科技跟自經區加持製造業服務、擴大市場，提高產品服務價值，全力發展電商服務、雙語教育、國際醫療、金融理財，創造高薪的各種機會。四、打造青年願景工程，青年是國家希望、未來，但人是英雄、錢是膽，現在的青年創業更辛苦，視為和青年大量外漂，這個工程刻不容緩。五、成立庶民經濟希望工程，成立庶民經濟基金，支持中小企業、中南部、婦女、農漁民，幫助中低收入戶，振興經濟。六、用經營績效與開源節流為導向，成立跨部會共同經濟指標KPI，重建公務人員光榮感以及生產力。

韓國瑜說，一個人從事政治活動，他可以選擇為民做牛做馬，也可以作威作福，他必須讓台灣走向安全、康樂，人民有錢、台灣安全之路。

根據流程規劃，這場國政願景電視發表第一階段申論題，依序為韓國瑜、張亞中、朱立倫、郭台銘、周錫瑋，每人發言12分鐘；第二階段則是現場問答，主持人從4大議題中抽問兩題，每人每題回答3分鐘，發言順序第一題依序為周錫瑋、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜；第二題依序為郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜、周錫瑋。

政見會結束後，國民黨緊接著也會在7月8日至14日進行總統初選全民調，7月15日公布結果，17日提報中常會，28日全代會正式通過2020總統參選人的提名。

▲國民黨第三場國政願景發表會，韓國瑜發言。（圖／中天電視提供）