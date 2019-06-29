影／嗆蔡英文一例一休「天怒人怨」 郭台銘喊修法讓全國都贏

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的第二場「國政願景電視發表會」29日下午在台中登場，主題為青年、社會、文化、教育。第二輪由主持人現場抽題進行提問，第一個抽中的題目為社會題，國民黨初選參選人郭台銘答題時痛批蔡英文的一例一休「天怒人怨」，如果他當總統要讓全國都贏。

國民黨第二場「國政願景電視發表會」第二輪由主持人現場抽題，第一題社會題內容提到，蔡英文總統就任以來，「一例一休」兩度修惡，造成勞資對立與罷工頻傳等嚴重社會問題，請問如果您當選中華民國總統，將如何維持勞資和諧、保障勞工權益？

郭台銘答題表示，他的父親是警察，領著微薄薪水，自己初一就開始出來賺生活費，那時候他很羨慕老闆，後來自己也當了老闆，他知道不只老闆想賺錢，員工也想賺錢，如果領導者有能力，就要讓不分員工和老闆都能賺飽。

郭台銘說，有人說他是現代的成吉思汗，到處開疆闢土，如果當他總統就是要打世界盃，要帶國人到全世界搶錢、搶糧、搶市場，有人抹黑他是低薪企業根本不是事實，鴻海就算扣掉主管，員工的平均年薪也有兩百萬元，政府如果能好好拚經濟，怎麼還會有低薪問題。

對於總統蔡英文的一例一休，郭台銘相當不滿，他開嗆該政策根本是天怒人怨，他說如果自己當總統要修法，「我搞過產業，很多立法者都沒有搞過產業他怎麼懂得修法？我當總統我要讓員工贏、老闆贏、全國都贏！相信郭台銘！」

▼國民黨第二場政見會在台中，郭台銘回答國政提問。（圖／翻攝自東森電視直播）