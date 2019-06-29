政見會全文／郭台銘：我當總統帶大家到全世界搶錢、搶糧、搶市場！

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的第二場「國政願景電視發表會」29日下午在台中登場，主題為青年、社會、文化、教育。第二輪第一個抽中的題目為社會題，國民黨初選參選人郭台銘答題時喊話國人，如果他當選總統，要帶著大家到全世界搶錢、搶糧、搶市場。

國民黨第二場「國政願景電視發表會」第二輪由主持人現場抽題，第一題社會題內容提到，蔡英文總統就任以來，「一例一休」兩度修惡，造成勞資對立與罷工頻傳等嚴重社會問題，請問如果您當選中華民國總統，將如何維持勞資和諧、保障勞工權益？

郭台銘答題時表示有人說他是現代的成吉思汗，到處開疆闢土，如果當他總統就是要打世界盃，要帶國人到全世界搶錢、搶糧、搶市場，如果領導人有能力，就要能讓不分老闆和員工都能賺錢。

郭台銘「社會題」答題全文

我父親是警察，家裡六個人擠在只有四坪大的地方，全家靠一份微薄的警察薪水，我從初一開始在橡膠廠、砂輪廠，在藥廠打工，賺學費、賺生活費，那時候看著當老闆的人很羨慕，但後來當老闆，每天跑三點半，那時還有票據法，所以把公司設在土城想說萬一支票跳票，錢調不過來，被關進看守所，公司的同事可以就近來討論事情。

當員工難，郭懂；當老闆難，郭懂。老闆想要多賺錢，員工希望自己多賺錢，作為一個領導者，要有能力讓老闆和員工都多賺錢。奇美許文龍曾說，我是現代的成吉思汗，成吉思汗開疆闢土，我當總統，就是要出來帶大家組國家隊、打世界盃，帶大家到全世界搶錢、搶糧、搶市場！

有了市場，有了錢糧，公司一定要照顧員工，有人抹黑說鴻海是低薪的血汗企業，但其實，鴻海不是低薪企業，而是高薪企業。證交所公佈的全國上市櫃公司平均員工薪資，就算拿掉主管職，一般員工的平均薪資，也超過二百萬。鴻準排名全國第三，鴻海排名全國第四，如果政府能好好的拼經濟，讓所有的公司都賺錢，怎麼還會有低薪問題。

社會問題時常都是分配問題，不是只有經濟的分配，也有權利的分配，我黑手出身，白手起家，知道從無到有，需要什麼過程，需要做那些事情，社會要打造一個良性循環，正面向上的力量。蔡英文政府修勞基法修的天怒人怨，老闆，員工和社會都輸！每個產業的需求都不一樣。修法需要懂產業，懂員工，也要懂老闆。最後我要說，員工贏老闆贏全民贏，台灣社會要三贏，相信郭台銘。

▼國民黨第二場政見會在台中，郭台銘政見發表。（圖／翻攝自東森電視直播）