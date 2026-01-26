南韓半導體進口破2.4兆超越原油　台灣包下7千多億占總額3分之1

▲南韓半導體進口破2.4兆超越原油，對台進口高達250億美元（約新台幣7874億元）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導



在全球AI浪潮的推動下，龐大的晶片需求帶動南韓半導體進口額攀升，根據南韓政府最新統計，晶片已取代原油成為南韓最大的進口項目，南韓去年從台灣購買的半導體金額更增長了7%，達到250億美元歷史新高。

綜合外媒報導，南韓關稅廳（KCS）近日公布的統計資料顯示，由於去年國際油價走跌，導致南韓原油進口花費縮減一成以上，進口總額為773億美元，而半導體在AI浪潮推動下，進口總額上升將近百分之五、達到775億美元（約新台幣2.4兆元），其中來自台灣的進口就高達250億美元，約佔3分之1，半導體也首度超越原油成為南韓最大的進口項目。

高階系統晶片仰賴海外 跨國分工推升進口

報導指出，儘管南韓在記憶體晶片領域擁有極強競爭力，但高階系統晶片方面仍需仰賴美國研發設計、台灣代工生產及歐洲關鍵技術，這種跨國分工模式，使南韓必須從海外運回大量元件，進而推升了整體的進口數據。

與台灣產業緊密交織 對台半導體需求大增

南韓成均館大學化工系教授權錫俊舉例，SK海力士製造的晶圓就必須先在台積電進行先進封裝後才能運回南韓使用，在半導體產業在分工體系中，南韓已跟台灣緊密交織，雙方加深合作也必然導致南韓對台灣半導體的需求大增。