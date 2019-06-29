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政見會全文／朱立倫實施「世代正義」　籲父母聽茄子蛋瞭解青年心聲

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記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨第二場政見電視發表會於台中登場，論述青年、社會、文化、教育等四大議題。第一輪發言朱立倫指出，台灣陷入低薪問題，技職教育嚴重走偏，因此影響年輕人未來，也提出要解決不同世代的問題，實施真正的「社會正義」。最後搭上今晚的金曲獎典禮話題，以音樂教父李宗盛，還有金曲新人茄子蛋的歌曲，邀請所有父母傾聽新世代青年的心聲。

朱立倫表示，我們推行的青年政策，創造一個年輕人只要願意努力，就能走出困境的環境，實施真正的「世代正義」；蓋社會住宅、蓋捷運、蓋公共建設，就是實施真正的「居住正義；面對少子化和高齡化的危機，面對不同的世代，解決不同世代的問題，實施真正的「社會正義」。

朱立倫也提到，今晚金曲獎頒獎典禮，在入圍的歌曲中，最喜歡李宗盛大哥的《新寫的舊歌》，歌詞裡面提到：「世代之間要成為知己，不要成為路邊的甲乙」；他邀請所有的爸媽，嘗試著聽聽我們兒子那一輩喜歡聽的歌，像是兒子推薦他茄子蛋的《浪流連》，一開頭歌詞就是：「這個風風雨雨的社會，欲怎樣開花，少年家怎樣落地。」寫的，是這個時代年輕人最深沉的憂愁，最直白的焦慮。

▲▼國民黨第二場政見會在台中，朱立倫政見發表。（圖／翻攝自東森電視直播）

▲國民黨第二場政見會，朱立倫政見發表。（圖／翻攝自東森電視直播）

朱立倫第一輪發言全文：

大家好，我是朱立倫

我今年58歲了，我是一個爸爸，有兩個孩子。我相信所有爸爸媽媽都和我一樣，會擔心他們離家、出社會以後的生活。

現在台灣的年輕人，從出社會開始，會過著什麼樣的生活？可能是，找了一份工作，領個兩三萬的薪水，每天工作十幾個小時。年復一年，日復一日，最後，年青人剩下的，都是挫折。

有人說：「這個國家對不起年輕人」。我要說：「對不起年輕人的，從來不是國家，而是這個國家的執政者。」「我，當然也有責任，我為年輕人做的，還不夠多」

大家要知道，台灣的實質薪資，已經停滯了二十多年了。所以我在四年前就提出，要在四年內達成最低薪資三萬元的目標。當時還被蔡英文嘲諷「可以得諾貝爾獎」，如今蔡政府也要提出同樣主張，但是已經太慢了。大家要知道，台灣最重要的是中小企業，和服務業，而台灣薪資最低的產業，也是集中在這些。

我們政府一定要用最大的努力，讓產業能夠快速的轉型升級。所以，朱立倫一直提出台灣需要自經區，跟許多法規的鬆綁，讓服務業能夠提高附加價值，讓大家趕快加薪。

但如今，很多創新的法案，依然還躺在立法院裡，大家要知道，連對岸都說台灣是「低薪島」，所以說，我過去提到加薪三法，就是讓「低薪慣老闆」賺了錢一定要幫員工加薪，否則只能加稅。但是，如今蔡英文總統執政，依然是老闆賺得飽飽，勞工口袋空空空。

而年輕人陷入低薪陷阱，和我們失敗的教育有密切的關係。台灣的教育改革已經走偏了二十幾年，原本，技職應該是實務教育，現在卻變成了和高中沒兩樣的升學教育。

我在擔任桃園縣長時，桃園有三間高職有「飛機修護科」，與桃園機場的需求直接軌；新北的「三重商工」與六家知名汽車大廠合作，學生可以到賓士、BMW、TOYOTA等車廠實習，就業不是問題。

未來，我們不可以再「重知識，輕技術」，理論與實務必須齊頭並進。所以我們一定要更重視技職教育體系，郭董就是我們一個代表性的模範，郭董讓我們知道，即便是走技職教育，最終也可以變成大老闆，或是首富。

年輕人出社會一陣子後，自然會面臨居住的問題。社會住宅是很多年輕人的首選，我任內從沒有停下蓋社會住宅的腳步，在我新北市的任內，社宅數量就已經蓋了7000多戶，全國最多。

除了社會住宅，居住政策應該要搭配交通建設，滿足年輕人居住便利的需求。所以我在新北市堅持一定要推動「三環三線」，讓新北市的蛋白區有捷運站，甚至連蛋殼區也有捷運站。

然後呢？再全力地完善蛋白區、蛋殼區的所有基礎建設，與商業活動。這也是為什麼，新北市有全國最多的國民運動中心，數一數二多的公園、公共托育中心與公共托老中心、圖書館等等。

讓蛋白區、蛋殼區與蛋黃區的生活機能一樣好。年輕人能用1/3 或1/4蛋黃區的房價，就能享受和蛋黃區一樣的生活品質，這就是我們實現居住正義的方式。

大家都知道，少子化是我們的危機，也是我們的挑戰，現在很多年輕朋友不是不願意生，而是煩惱生了之後，誰要幫我帶孩子？我在九年前，就說過，這是政府的責任，所以要推動公共托育中心。當時，很多人連什麼是「公共托育中心」都不知道，很多人批評朱立倫是作假的。

我從來不畏懼任何的批評，一間一間的做，做到今天新北市的公共托育中心有62間，佔了全台灣將近一半；我也把閒置教室改為公立幼兒園，多了四百三十一班。

「托育、托幼中心」，我們要持續的推動，但是我也要提醒一件事情：這些政策絕對不是直接喊個口號，說私托直接變成公共化，或者是公托公幼都免抽籤就好，最務實的做法，是六都及各縣市，大家一起全力地來推廣公共托育中心，才可以真正減輕年輕人的負擔。

過去很多家長，遷戶籍讓孩子念好的學校，以至於很多孩子時間都耗在通勤上面。所以我在桃園及新北任內，就全面推動「在地就學」。讓我們孩子們能睡飽再去上學，也讓教育的資源，城鄉分配公平，讓每一個地方，都是好學校。

孩子長大了，對於所有的爸爸媽媽來說，總算鬆了一口氣，但是同時，我們的爸爸媽媽老了，我們開始面對一個高齡化的社會。張曼娟說過：「陪伴父母的老去，就是預習自己的老」，現代社會，越來越多雙薪家庭，在家的爸爸媽媽誰來照顧，該怎麼辦？

所以每一個社區，要推動的，就是銀髮俱樂部，讓長輩可以出來唱唱歌、看看電影、打打牌，讓大家歡樂在一起。中午的時候，我們推動老人共餐，讓老人邊吃飯邊交朋友。對於行動不變的，做送餐服務。讓老人這些吃的問題都能解決。

我們還推動的「公共托老中心」，提供非常有彈性的照顧模式，供家庭做選擇。少子化、長照問題到人口問題都要解決。在過去，我在地方已經推了十六年。服務過六百二十五萬的民眾，超過全台灣人口的四分之一。我推動的社會政策都不是用錢堆積起來的，是我們透過民間的資源，結合政府的力量，努力做出來的。

公共托育、公立幼兒：我們是通過盤點新北市閒置空間，才有辦法在八年內蓋出這麼多家。幸福保衛站是通過民間的力量跟四大超商合作，讓弱勢的兒童，也能飽餐一頓，同時追蹤高風險家庭中的兒童。免費老花眼睛是通過民間的愛心，共同一起來推動。對於長照，我們不應該花下一代的錢，應該要透過長照保險制，籌措穩定的財源，這也是四年前我所提出來的政策，不能用民進黨的菸捐，這樣長照才會可長可久。

未來，我會將這些新北市的成功模式，透過民間的力量，社會的資源，NGO，將這些政策推廣到全國。如果我能讓桃園、新北市的成績，推廣到全國。

那麼這些「幸福進行式」，將會是全台灣的未來式，有些人或許認為這是地方政府的小事情，沒有高度格局。我想請問，低薪、房價、公托、長照，這些事情那一項不是人民的大事情？

政治人物很多是用喊的、用說的、用騙的，但朱立倫是用「做」的。政治人物常常喜歡說：「民之所欲，常在我心」，但是我要說，這二十年來，我是「民之所欲，常在我手」。

我們推行的青年政策，創造一個年輕人只要願意努力，就能走出困境的環境，實施真正的「世代正義」，我們蓋社會住宅、蓋捷運、蓋公共建設，就是實施真正的「居住正義」，面對少子化和高齡化的危機，我們面對不同的世代，解決不同世代的問題。實施真正的「社會正義」。

而台灣現在有很多問題，正是來自世代之間的「不理解」，不同的世代有不同的看法。要化解世代之間的問題，不妨從「換位思考」開始做起。

今天晚上是金曲獎頒獎典禮。在入圍的歌曲中，我最喜歡李宗盛大哥的《新寫的舊歌》，歌詞裡面提到：「世代之間要成為知己，不要成為路邊的甲乙」。

我也邀請所有的爸媽跟我一樣，嘗試著聽聽我們兒子那一輩喜歡聽的歌。像我的兒子，就常常推薦我聽「茄子蛋」的歌。茄子蛋的《浪流連》，一開頭歌詞就是：「這個風風雨雨的社會，欲怎樣開花，少年家怎樣落地。」寫的，是這個時代年輕人最深沉的憂愁，最直白的焦慮。

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關鍵字：朱立倫,2020,政見會

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