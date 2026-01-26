　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

學霸女警恐嚇盧秀燕 父道歉...曝遭職場霸凌內幕　警發聲澄清

▲▼學霸女警恐嚇盧秀燕，父親發聲明道歉，並指出女兒遭職場霸凌內幕。（圖／ETtoday資料照）

▲學霸女警恐嚇盧秀燕，遭檢方從重量刑。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二警分局一名黃姓女偵查佐自去年國慶日起情緒不穩，竟在張文案後在網路發文，恫嚇要對市長盧秀燕開槍。犯案後否認犯行，稱文字沒有情緒，檢方近日偵結起訴，依恐嚇公眾等罪起訴，黃女父親委由律師發出8點聲明，第二分局隨即回應，「與事實明顯不符」。

黃女父親聲明全文如後：

一、 首先，本人對於小女於社群平台上發表不當之言論，對社會大眾造成的紛擾與不安，表達最深切的歉意。然小女之所以出現此極端言論，是因長期遭臺中市政府警察局第二分局（下稱臺中第二分局）霸凌、孤立等情況，導致其身心不堪負荷而崩潰。本件案發前，小女業經專業醫療機構診斷患有「雙極性情感異常（躁鬱症）」等疾，且於案發前即為該局所知悉，合先敘明。

二、 小女自民國（下同）110年畢業於臺灣警察專科學校，不但為第一名畢業，更於畢業後兢兢業業，全心投入犯罪偵查工作，短短不到4年即陞任偵查佐職務。然而，小女於113年12月16日間任職臺中第二分局永興派出所時，依規定將公務車停妥路旁執行公務，竟遭外送員從後方追撞。事發後，小女非但未能獲得台中第二分局之協助與關心，反而面臨該局「冷處理」並迅速切割，甚至要求小女自行私下和解。

三、 小女因上述車禍已多次發出身心不穩定之求救訊號，均遭臺中第二分局無視。終究，小女於114年5月20日經禾悅身心診所診斷患有「急性壓力反應」，並有「情緒焦慮不安、失眠、胸悶心悸等症狀」。此情形仍未獲台中第二分局之重視，致使小女病情加重，經禾悅身心診所於一週後診斷「上班期間症狀惡化未改善」、「有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症」，並立即開立轉診單，將小女轉診至中國醫藥大學附設醫院-精神科，此等情狀均有該診所之診斷證明書及轉診單可稽。

四、 台中第二分局不但未重視小女生病之情狀，且該局偵查隊闕姓副隊長甚至於114年10月10日將小女關進會議室「收驚」，不但違反我女兒的意願，更試圖以怪力亂神，文飾主管無視下屬生病情狀之過。

五、 上開種種，致使小女雖於114年5月20日起即開始治療，但未見任何起色，甚有病情惡化之情事。終於，年僅24歲小女再也扛不住壓力，於114年11月14日送至中國醫藥大學附設醫院急診，經診斷患有「雙極性情感異常」並住院至同月17日，且於出院後定期回診。

六、 本以為住院就醫後之定期回診將還我一個健康的女兒；不料，小女在沒有機關之支持下於114年12月19日獨自前往上述因公車禍之調解程序，且得知追撞小女的外送員竟以撤告之手段要求新臺幣（下同）200萬元之和解金後，身心再次崩潰，並因此於同日晚間起於社群平台上發表不當言論。

七、 我們再次對小女於社群平台上發表不當之言論，對社會大眾造成的紛擾與不安，表達最深、最深的歉意。我們將此事道出，並非奢求大眾的原諒，僅希望大眾體諒，體諒一為人父之心，看著女兒遭受機關欺凌、於身心崩塌時之求救訊號被無情無視的心痛與難過；看著台中第二分局長期霸凌我唯一的女兒，於事發第一時間不予協助治療，甚至利用此事迅速切割，有意將小女形塑為一違法犯紀之人的不捨與無力。

八、 最後，身為父親的我，願意誠心接受法院的判決，我也願意用我愛女遭高層「無視」的案件，換取未來任何一位警察子女，在職業安全上的「被重視」，不為別的，只希望小女的案件，能成為警察系統無視基層員警的，「最後一件」。

▲▼學霸女警恐嚇盧秀燕，父親發聲明道歉，並指出女兒遭職場霸凌內幕。（圖／ETtoday資料照）

▲▼學霸女警父親委由律師發出聲明稿。（圖／查克律師事務所提供）▲▼學霸女警恐嚇盧秀燕，父親發聲明道歉，並指出女兒遭職場霸凌內幕。（圖／ETtoday資料照）

第二分局發出澄清稿，針對社群fb「當過警察的查克律師」於本日在網路發布之代理人所發表之相關聲明，內容涉及本分局未對涉案員警提供必要關懷與協助等指控，與事實明顯不符，特此嚴正澄清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
來台加入啦啦隊賺翻？三上悠亞曝「新家裝潢2000萬」 奢華規
中國示警：春節勿赴日本
快訊／101攀登差點取消　賈永婕還原驚險夜
馮提莫癌末「手術割脖保命」
汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」死亡
學霸女警恐嚇盧秀燕　父道歉...曝遭職場霸凌內幕！警發聲澄清

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／內湖民權大橋4車連環撞　肇事女駕駛送醫

汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」送醫搶救不治

快訊／新莊女搭電梯到16樓頂　墜落社區1樓廊道…雙腿變形送醫亡

學霸女警恐嚇盧秀燕 父道歉...曝遭職場霸凌內幕　警發聲澄清

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

雲林警局舉行高階人事交接　黃富村期勉團隊再創治安新局

快訊／無良董座掏空台鹽綠能4億　陳啓昱羈押1年多獲1200萬交保

25歲頂大替代役被丟包慘死　鐵警證實身分：他正準備工作面試

喝太少沒氣魄！4男1女大亂鬥...2醉漢看熱鬧嗆警：穿制服了不起

「刻私章冒簽名」過門檻...罷免王美惠提議書涉偽造　11人起訴

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

快訊／內湖民權大橋4車連環撞　肇事女駕駛送醫

汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」送醫搶救不治

快訊／新莊女搭電梯到16樓頂　墜落社區1樓廊道…雙腿變形送醫亡

學霸女警恐嚇盧秀燕 父道歉...曝遭職場霸凌內幕　警發聲澄清

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

雲林警局舉行高階人事交接　黃富村期勉團隊再創治安新局

快訊／無良董座掏空台鹽綠能4億　陳啓昱羈押1年多獲1200萬交保

25歲頂大替代役被丟包慘死　鐵警證實身分：他正準備工作面試

喝太少沒氣魄！4男1女大亂鬥...2醉漢看熱鬧嗆警：穿制服了不起

「刻私章冒簽名」過門檻...罷免王美惠提議書涉偽造　11人起訴

快訊／財神爺請假3個月　威力彩26槓下期「突破7.7億」

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽！陳偉霆登台走秀　Ralph Lauren男神雲集

南韓半導體進口破2.4兆超越原油　台灣包下7千多億占總額3分之1

34年全勤紀錄告終！臺體大不敵北大、下季降入UBA二級

快訊／延期、取消只差一步！賈永婕還原101驚險夜：感謝神奇鳳梨

中國外交部示警「日本地震頻傳＋治安疑慮」：春節勿赴日

何炅1句話洩「魏大勛秦嵐情變」　1個半月前才爆同台零互動

快訊／內湖民權大橋4車連環撞　肇事女駕駛送醫

汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」送醫搶救不治

27所學校共襄盛舉！藍鵲盃袋棍球賽登場　見證基層種子發芽

王心凌點歌被〈輕微〉考倒　 「在台上焦慮轉圈XD」

社會熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

25歲替代役喝醉被丟包台64　4車輾過「爆頭變形」亡

即／桃園藝文特區墜樓案！　1女「穿紅衣墜落」明顯死亡

深夜脫兒褲子摸下體6秒...查看尿床　台南媽媽竟被控侵犯！

霍諾德赤手攻頂101　工傷協會怒噴：把人命當宣傳素材！慘被灌爆

賓士哥「重新做人」被肉搜　館長遭控霸凌害輕生

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

霍諾德攀台北101　團體逆風開轟！

新莊BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

更多熱門

相關新聞

女教師婚外情想分手！被恐嚇公開性愛照

女教師婚外情想分手！被恐嚇公開性愛照

台南市一名已婚女教師小琳（化名）先前與國中同學遠哥（化名）意外重逢，2人進一步發展出婚外情關係，怎料後來小琳想分手，竟遭威脅支付40萬元，否則性愛照將被外流，嚇得她報警處理。台南地院法官審理後，依照恐嚇取財未遂罪、跟蹤騷擾罪，各判10個月、6個月有期徒刑。

台中53名補教師獲表揚　盧秀燕感謝業者作育英才

台中53名補教師獲表揚　盧秀燕感謝業者作育英才

國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

藍台中市長人選卡關　江啟臣、楊瓊瓔2/6二次協調

藍台中市長人選卡關　江啟臣、楊瓊瓔2/6二次協調

即／超哥打傷Toyz　今繳罰金18萬

即／超哥打傷Toyz　今繳罰金18萬

關鍵字：

學霸女警恐嚇盧秀燕職場霸凌

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面