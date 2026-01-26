學霸女警恐嚇盧秀燕　父道歉...曝遭職場霸凌內幕！警發聲澄清

▲學霸女警恐嚇盧秀燕，遭檢方從重量刑。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第二警分局一名黃姓女偵查佐自去年國慶日起情緒不穩，竟在張文案後在網路發文，恫嚇要對市長盧秀燕開槍。犯案後否認犯行，稱文字沒有情緒，檢方近日偵結起訴，依恐嚇公眾等罪起訴，黃女父親委由律師發出8點聲明，第二分局隨即回應，「與事實明顯不符」。

黃女父親聲明全文如後：

一、 首先，本人對於小女於社群平台上發表不當之言論，對社會大眾造成的紛擾與不安，表達最深切的歉意。然小女之所以出現此極端言論，是因長期遭臺中市政府警察局第二分局（下稱臺中第二分局）霸凌、孤立等情況，導致其身心不堪負荷而崩潰。本件案發前，小女業經專業醫療機構診斷患有「雙極性情感異常（躁鬱症）」等疾，且於案發前即為該局所知悉，合先敘明。

二、 小女自民國（下同）110年畢業於臺灣警察專科學校，不但為第一名畢業，更於畢業後兢兢業業，全心投入犯罪偵查工作，短短不到4年即陞任偵查佐職務。然而，小女於113年12月16日間任職臺中第二分局永興派出所時，依規定將公務車停妥路旁執行公務，竟遭外送員從後方追撞。事發後，小女非但未能獲得台中第二分局之協助與關心，反而面臨該局「冷處理」並迅速切割，甚至要求小女自行私下和解。

三、 小女因上述車禍已多次發出身心不穩定之求救訊號，均遭臺中第二分局無視。終究，小女於114年5月20日經禾悅身心診所診斷患有「急性壓力反應」，並有「情緒焦慮不安、失眠、胸悶心悸等症狀」。此情形仍未獲台中第二分局之重視，致使小女病情加重，經禾悅身心診所於一週後診斷「上班期間症狀惡化未改善」、「有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症」，並立即開立轉診單，將小女轉診至中國醫藥大學附設醫院-精神科，此等情狀均有該診所之診斷證明書及轉診單可稽。

四、 台中第二分局不但未重視小女生病之情狀，且該局偵查隊闕姓副隊長甚至於114年10月10日將小女關進會議室「收驚」，不但違反我女兒的意願，更試圖以怪力亂神，文飾主管無視下屬生病情狀之過。

五、 上開種種，致使小女雖於114年5月20日起即開始治療，但未見任何起色，甚有病情惡化之情事。終於，年僅24歲小女再也扛不住壓力，於114年11月14日送至中國醫藥大學附設醫院急診，經診斷患有「雙極性情感異常」並住院至同月17日，且於出院後定期回診。

六、 本以為住院就醫後之定期回診將還我一個健康的女兒；不料，小女在沒有機關之支持下於114年12月19日獨自前往上述因公車禍之調解程序，且得知追撞小女的外送員竟以撤告之手段要求新臺幣（下同）200萬元之和解金後，身心再次崩潰，並因此於同日晚間起於社群平台上發表不當言論。

七、 我們再次對小女於社群平台上發表不當之言論，對社會大眾造成的紛擾與不安，表達最深、最深的歉意。我們將此事道出，並非奢求大眾的原諒，僅希望大眾體諒，體諒一為人父之心，看著女兒遭受機關欺凌、於身心崩塌時之求救訊號被無情無視的心痛與難過；看著台中第二分局長期霸凌我唯一的女兒，於事發第一時間不予協助治療，甚至利用此事迅速切割，有意將小女形塑為一違法犯紀之人的不捨與無力。

八、 最後，身為父親的我，願意誠心接受法院的判決，我也願意用我愛女遭高層「無視」的案件，換取未來任何一位警察子女，在職業安全上的「被重視」，不為別的，只希望小女的案件，能成為警察系統無視基層員警的，「最後一件」。

▲▼學霸女警父親委由律師發出聲明稿。（圖／查克律師事務所提供）

第二分局發出澄清稿，針對社群fb「當過警察的查克律師」於本日在網路發布之代理人所發表之相關聲明，內容涉及本分局未對涉案員警提供必要關懷與協助等指控，與事實明顯不符，特此嚴正澄清。