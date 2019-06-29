政見會全文／痛心中華民國被折磨　郭台銘：蔡不好吃換郭來煮

記者陳家祥／台北報導

國民黨內初選打得激烈，29日進行第二場「國政願景電視發表會」。郭台銘發言時花招不斷，除了圖卡、小學生感謝狀外，還拿出素還真布袋戲偶高喊「台灣出頭天、相信郭台銘」，大秀鴻海推行多年的AI技術。他強調，自己是中華民國永遠的鐵粉，現在看到中華民國已經被民進黨折磨的不成樣子，非常痛心，「所以我要站出來，做中華民國隊長！帶領大家一起邁向成功勝利！」

▲國民黨第二場政見會在台中，郭台銘回答國政提問。（圖／翻攝自東森電視直播，下同）

郭台銘發言時表示，我們熱愛中華民國，「我郭台銘更是中華民國的鐵粉」，但是今天要跟大家坦白報告，中華民國已經面臨到嚴重的財政危機。他表示，所有的政策施行，都需要預算，都需要錢，「如果我們把中華民國比喻成一家公司，這家公司可以說是債台高築，債務有多高呢？把看得到的和潛藏的負債加起來，一共是24兆。」

郭台銘說，其中光是勞保的未來負債，就達到10兆，根據政府發布的精算報告，7年之後勞保的庫存現金就會用光光，等於就是破產了。這表示，今年58歲的勞工，等到退休時候，每請領100塊錢只能拿到66塊錢，且拿到的錢還會每年遞減；現在20歲的年輕人，等到退休的時候，每請領100元實際只能拿到32元，「這對我們的勞工公平嗎？這對年輕人公平嗎？」郭台銘直言，「這是蔡政府，不敢面對的真相，卻是全民必須面對的危機。」

「大家可能不知道，去年我們政府的七大基金，就慘賠近千億。」郭台銘說，在企業界如果績效是這樣，CEO早就被換掉了，「所以，蔡不好吃，換郭來煮！」，強調未來若做總統，會打造一個「國家儲備基金」，請世界上最有能力的團隊來做專業管理，保證收益、為國家賺到高報酬率，把餅做大，解決勞保問題。

「事實上，把餅做大，是解決所有問題的關鍵。」郭台銘說，除了勞工，我們的軍警消和公教同仁被蔡政府侮辱、被剝奪，「我有信心把餅做大，然後用做大的餅，還給你們補償，還給你們公道。」

「我郭台銘是真正的政治素人，雖然不會造勢，但很會做事！」郭台銘舉例，5月20日雲林縣的張縣長在斗六所有年輕企業家面前發給他第一張雲林縣經濟顧問聘書後，立刻開始推動雲林工、商、農和教育的轉型升級。郭台銘說，他去到了西螺，那時不曉得西螺是李佳芬女士的家鄉，但我從小就知道西螺醬油很出名，雖然吃不起，但也知道是滷出好吃控肉的關鍵。

郭台銘說，當時參觀他們的百年醬油釀造工廠後，我的團隊幫他們用網路、大數據和A I，收集戶外兩千多個醬油缸生產過程中的，溫濕度、產地、含水量等因素後，找出關鍵配方來提升醬油生產的，品質和效率，也增加管理效率50%，「你看，現在他們已經是用手機程式在監控釀造品質了。」

「另外，同樣在雲林，我們用AI保存霹靂布袋戲的傳統文化。」接著郭台銘還拿出素還真的布袋戲偶，並用手機程式讓素還真說出「台灣出頭天，相信郭台銘」，呈現另類的站台。郭台銘說，大家對這個聲音應該很熟悉，其實霹靂所有角色都是由黃文擇副董事長配音，「但剛剛素還真所說的話，其實不是由他配音，而是由AI創造的，我們透過AI語音合成技術，幫新戲來配音，目標就是能發揚這項極具台灣特色的傳統文化。」

另外，郭台銘還說到，在拜訪雲林的同時，當地的文昌國小棒球隊的小朋友們希望藉到日本參加邀請賽的機會，能夠觀看軟銀鷹和巨人隊

在東京的比賽，「我立刻打電話給我的好朋友孫正義，他是軟銀鷹的老闆，請他安排見」；郭還說，至今仍然拿著中華民國護照的王貞治先生，在看完比賽後，也親自接見這些小球員。郭說，在全壘打王王貞治鼓勵下，文昌國小棒球隊在日本群馬縣取得連三勝，拿下邀請賽總冠軍，「我很高興，我做這件實事，，讓這群小球員們在日本為中華民國造勢。」

接著郭台銘說，為了縮短城鄉教育的差距，他打破空間的限制，在雲林古坑國中小和台西國小，也在他和韓國瑜市長的母校新北板橋國小，運用遠距連線教學的新科技，讓山區、海邊和城市的小朋友，可以彷彿在同一間教室中互動交流學習, 「這樣新的教育方式，小朋友都很喜愛，所以給了我這個郭叔叔的可愛感謝狀。」

接著郭台銘還對韓國瑜笑說，「韓市長，我知道你這個雲林女婿在高雄很忙，所以這些雲林的事情我這個南投女婿，就直接幫你做了」；郭笑說，說真的，看到那些小孩子他很高興，因為他們都是未來的希望。

「生命的意義，在創造宇宙繼起的生命。」郭台銘表示，現在的台灣有個人口大警訊，根據國發會公佈的台灣人口成長趨勢，明年就會進入死亡交叉，台灣的自然人口就將出現負成長；到2065年後，台灣只剩下1,600萬人，「我不想當個明年就縮水的總統。作為一個總統的責任，就是要解決問題」，如果年輕人不生小孩，台灣的未來在哪裡？如果年輕人不生小孩，那你買回來的坦克車和飛機，誰開啊？如果年輕人不生小孩，國家安全誰保護阿？經濟誰拚阿？老一輩的誰養阿？



「如果我郭台銘當選總統，這個嚴重的國安問題，我要優先解決。」郭台銘說，一定會提出辦法，恢復年輕人養兒育女的意願，「投資小孩，就是投資國家的未來啊」。他表示，很多人不敢生養子女，是怕養育的負擔太重，「我郭台銘要在這裡承諾，只要我當選，中華民國總統，所有的新生兒，從出生到6歲，由國家幫你養。要做到這點，我們需要資金，這一點我郭台銘是最有能力做到。」

郭台銘說，取得資金的最好方法，就是利用國家的大數據資源開創財源，「我如果當選總統，將要成立全台健康大數據基因庫」，這個新生命工程，包括：國家新生命、家庭新生命、年輕人新生命，「這是我要推動的新的十大建設工程之一。」

「最後，我要談談青年人最關心的創業問題。」郭台銘說，他也曾經是青年人，過去創立鴻海時一開始也是中小企業，連他只有11個人，「我們放了兩台機器，生產黑白電視機的旋鈕」；他表示，跟中小企業座談的時候，很多人提出了遭遇的問題，一聽怎麼那麼熟悉，「原來跟我四十多年前創業的時候，所碰到的問題都一樣！那麼多年過去了，這些問題竟然都沒有改變，還是有著：資金、土地、用電、用人等等的問題。所以請大家相信，青年創業與中小企業的苦，郭懂。」

郭台銘說，如果當選總統，一定會和所有的地方政府合作，幫助青年創業，幫助中小企業解決問題。他表示，會成立青年創業平台，把創業階段會面臨的問題在這個平台上同時解決；他認為，創業不一定每一個人都會成功，但是每一個，想創業的年輕人，國家都應該給你們一個創業的機會。至於台灣的中小企業普遍面臨的問題，包含老闆退休、下一代不接班、難找員工等，如果他當選總統，一定會整合跨部會的力量成立輔導平台，由政府擔負起輔導轉型的責任。

「各位鄉親父老，我再說一遍，我郭台銘是中華民國永遠的鐵粉。」郭台銘說，他戴國旗帽，不是今天才開始戴，接著秀出一張泛黃的老照片，「我在三十歲的時候，公司郊遊就已經戴著國旗帽去了。但現在，中華民國已經被民進黨折磨的不成樣子，我非常痛心，所以我要站出來，做中華民國隊長！帶領大家一起邁向成功勝利！」