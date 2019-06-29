政見會／批蔡英文「天馬行空」　朱立倫：勞工是最重要的朋友

▲國民黨第二場政見會在台中，朱立倫回答國政提問社會題。（圖／翻攝自東森電視直播）

記者張乃文／綜合報導

國民黨中央舉辦的第二場「國政願景電視發表會」於29日下午在台中登場，主題與青年、社會、文化、教育相關。前新北市長朱立倫在第二輪抽問被問及「社會題」時提到，「勞工朋友是最重要的朋友」，也提出對於違反勞基法的老闆應該放上勞動雲，讓大家知道誰是慣老闆、惡老闆，更批總統蔡英文是「天馬行空」。

「國政願景電視發表會」第二輪由主持人沈春華現場抽題進行提問，第一個抽中的題目為「社會題」：「蔡英文總統就任以來，『一例一休』兩度修惡，造成勞資對立與罷工頻傳等嚴重社會問題，請問如果您當選中華民國總統，將如何維持勞資和諧、保障勞工權益？」

對此，朱立倫表示，他當過16年的地方首長、服務了625萬的台灣人民，對他來說「勞工朋友是最重要的朋友」。他強調，自己了解問題是因為腳踏實地，不像蔡英文「天馬行空」。更提及台灣的老闆如此多，當然有好老闆也有惡老闆，但若僅是勞檢後，罰個2萬、5萬、10萬，他們並不怕，而朱立倫提出，「用勞動雲公布出老闆的名字，讓大家知道誰是慣老闆」的方式。

另外，在青年失業率方面，他還指出，「青年失業率新北市是最低的」這就是經驗。他也特別提到長照政策，過去蔡英文說要用預算，最後證明，他所主張「長照要用保險」，而不能只是花政府的預算。