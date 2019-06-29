政見會／蔡英文初選拜43間廟　郭台銘笑：關公大陸來的妳還拜？

記者陳家祥／台北報導

國民黨內初選打得激烈，29日進行第二場「國政願景電視發表會」，討論主軸聚焦青年、社會、文化、教育。第二題的國政提問抽到文化題，郭台銘痛批總統蔡英文，在民進黨初選期間，5月跑了43間廟，觀世音、媽祖、關公、濟公，好像什麼神她都很信，「我很好奇，媽祖關公不是大陸來的？」，痛批蔡英文對文化的態度就是有利用價值的就當寶，沒有利用價值就當草。

郭台銘回答時表示，蔡英文總統在民進黨初選前，放著國家大事不管，光5月就跑了43間廟，觀世音、媽祖、關公、濟公，好像什麼神都很信，「我很好奇，媽祖和關公不是從大陸來的嗎？」，質疑蔡英文對於文化的態度，就是有利用價值的時候就當成寶，沒利用價值的時候就當成草！

▲國民黨第二場政見會在台中，郭台銘回答國政提問。（圖／翻攝自東森電視直播）

「我們看到的是蔡政府不但想搞政治台獨，還要在文化上搞台獨。」郭台銘舉例，蔡政府曾經一度想要消滅故宮，前故宮院長陳其南就有一個「拆解故宮中華文化侷限性」的計畫，原本要利用台北故宮整建的期間，在台灣北中南成立以「東方」為名稱的美術館，將典藏的文物搬遷分散各地，「這些珍貴的文物是多少先人流血流淚帶來的，怎麼可以任意搬遷？任意拆解？可惡又離譜！」

「難怪網路上說，不到台灣，不知道文化大革命還在搞！」郭台銘說，剛剛有說過，幫霹靂布袋戲導入AI，讓八音才子黃文擇可以透過科技為新劇本配音，用新科技讓台灣的傳統文化可以有更多發展與保存的可能性。

郭台銘說，他的永齡基金會支持了一個雙躍關懷協會，在台東偏鄉部落做學生課業輔導，同時也協助這些原住民小朋友保有對自身文化的肯定，組成了台灣第一個原住民童軍團，到日本去參加世界童子軍大露營，讓世界各國看到我們台灣的原住民文化。

「尊重本土文化，不必摧毀中華文化，兩者可以相輔相成，共存共榮。」郭台銘說，若當選總統，就會採取尊重和多元的文化政策，最後他也再次批評蔡英文在推動台灣的文化大革命，「我在推動台灣的，文化大融合。」