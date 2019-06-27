影／高雄藍議員首公開發聲「挺郭不挺韓」　副議長陸淑美：韓應留高雄

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會副議長陸淑美，為高雄國民黨議員首位出聲表示「挺郭」，陸淑美表示，他在基層聽到許多擔心、憂心的聲音，由於市民好不容易有個期待，萬一韓市長當選總統，擔心高雄再度變回綠地，又加上郭台銘對經濟領域較為熟悉，認為他最有能力帶動中華民國經濟。

▲高雄市副議長陸淑美首出聲表示「挺郭」。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市副議長陸淑美質詢韓國瑜畫面。（圖／資料畫面）

韓國瑜參加國民黨總統內黨初選，除了不少市民反彈，現在也出現首位出聲表示「挺郭不挺韓」的國民黨高雄市議員，就是現任副議長陸淑美，陸淑美表示自己在基層聽到很多擔心和憂心的聲音，目前來說，韓國瑜上任5個多月來，做的比過去民進黨執政做的事還多，現在藍營好不容易重返高雄，大家燃起希望，萬一韓國瑜當選總統，擔心高雄再度變回綠地，但如果韓國瑜沒選上，民進黨將藉機發動罷免。

陸淑美大方承認自己挺郭台銘，她提到「大家都希望中華民國經濟變好，對所有參選人來說，經濟是重要議題，因此，讓韓國瑜繼續在高雄，為高雄市民打拼，由一個對經濟方面最長才，像郭台銘就是國民黨參選人裡面，唯一能和美、中、日及其他國家領導人，直接溝通事情，個人認為他是最有能力帶動經濟」。

▲日前高雄市議會總質詢結束時，國民黨議員還獻花給韓國瑜。（圖／資料畫面）

而陸淑美其實隸屬高雄白派、親前立法院長王金平，是否為白派轉為挺郭？陸淑美表示這是個人想法，基層的希望和擔心，和王金平沒關係，他也不知道，雖然目前王金平退出黨內初選，但還是有幫忙協辦王金平之友會，王金平的意思是要營造國民黨大團結，目前就是勤走基層，也沒說要跟誰合作。陸淑美也說，站在國民黨黨員就是希望國民黨贏回執政權，假設王脫黨參選，則不會支持，只會支持國民黨推出的候選人。

陸淑美也透露，不僅他，有些國民黨高雄市議員也有相同聲音，轉為挺郭台銘，未來將跟郭台銘商量，幫他辦一場各行各業座談會，了解高雄各行各業的聲音。

至於陸淑美發聲挺郭，開始有韓粉拒投這次投入立委選戰，陸淑美的女兒黃韻涵，她則回應「跟我想法不一樣，國民黨贏得總統、立委，市長也是國民黨，這才是三贏」。

▲韓國瑜對於陸淑美公開挺郭表示尊重。（圖／記者洪正達攝）

而韓國瑜市長表示，對2020國民黨黨內總統初選，黨內同志各自有支持的侯選人，表示尊重，也謝謝陸淑美副議長在高雄市議會的支持與協助。