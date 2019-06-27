國門重地、交通樞紐！蘇貞昌一張圖解釋為何要駁回雙子星案

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲視為第二任期重大建設的雙子星開發案，經濟部投審會以有「國安疑慮」為由宣布駁回，引發政府「卡柯」熱議。對此，行政院長蘇貞昌特別透過臉書說明，並以一張圖5要點來解釋為何中央要駁回雙子星案。

投資金額高達600億元的台北雙子星大樓開發案，由南海控股及馬來西亞馬頓公司得標，被柯文哲視為第二任期的重大建設，同時也是台北市未來投資招商的範本，但南海控股卻遭疑有陸資背景，被投審會卡關5個月，6月26日確定以「國家安全」疑慮為由駁回該案。

蘇貞昌在臉書發文表示，「台北雙子星的開發案，位在四條捷運、兩條鐵路交會的交通重要樞紐上，昨天，經濟部投審會本著守護國家、嚴格審查的標準，依法駁回投資申請，這邊用一張圖，讓大家了解其中緣由」。

蘇貞昌在一張圖中名列五項要點，說明南海控股小檔案，同時解釋為何中央駁回雙子星案，內容包括：第一、根據香港財務報告，中國大陸是南海控股集團之註冊國家。第二、集團執行委員會成員，過半為大陸人。第三、股權全部質押給大陸籍的大陸數碼公司。第四、集團大多數業務在中國大陸。第五、集團員工大多數為大陸人。

▲蘇貞昌解釋雙子星案駁回原因。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

另一方面，對於民進黨此舉是不是刻意卡關、阻礙重大政績，柯文哲面對媒體詢問時表示，「也不要把人家想得那麼歹心」，但他也意有所指地說，自己做決定時，常會想到這有沒有符合台灣整體利益、是否符合人民最大福利，「但是我們沒有辦法要求每個人都這樣想」。

行政院副院長陳其邁受訪時則強調，雙子星案是行政院經濟部投審會在審查時，經過審慎的評估才做了相當專業嚴謹的決定。