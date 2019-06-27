不貪財、不怕死、愛國家、愛百姓　韓國瑜千字文拋未來總統4條件

▲高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

記者李唯甄／高雄報導

國民黨首場「國政願景電視發表會」才剛落幕，高市府就驚傳有人冒用幕僚名義，想竊取韓國瑜的講稿，事後市府火速報警，韓國瑜也乾脆在臉書貼出講稿全文，其中提到他認為未來總統應該具備的4個條件，就是「不貪財，不怕死，愛國家，愛百姓」。

韓國瑜27日在臉書上貼出自己對憲政、外交、兩岸、國安議題的講稿，其中兩岸議題韓國瑜當天時間不夠、來不及陳述，他在文中寫道、自己提出4個原則「以憲法為根本、以民意為依歸、以和平為前提、以經濟為優先」，並主張應該以談判代替對抗，確保台灣老百姓遠離兵凶戰危的風險。

▲韓國瑜在臉書貼出國政發表會講稿內容。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

韓國瑜主打的「台灣安全、人民有錢」口號，也出現在講稿內，他談到台灣的國防政策，會以「避戰、防衛、科技取代人力、最少預算達到最大戰力」為基本原則，另外他也提到「一個國家領導人應當肩負的責任，不是隨時準備讓人民慷慨激昂地去赴死、而是想辦法讓百姓過安居樂業的生活」，呼應他先前專訪時，曾批評蔡英文「不斷拉2300萬人民跟對岸碰撞、置台灣於險境當中」。

韓國瑜認為，未來總統該具備的基本條件和精神，就是「不貪財，不怕死，愛國家，愛百姓」，而對比他當天在發表會上，卻未完全照稿唸，反而是脫稿演出，以水、浴缸、塞子，比喻美中台三方關係，也引發外界熱議。