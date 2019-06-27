批韓國瑜「塞子說」沒邏輯　成大教授：天賦不夠的我想不通

▲韓國瑜問「台灣要當棋子，還是浴缸的塞子？」（圖／翻攝TVBS直播）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前在國民黨總統初選政見會提出「塞子說」，以水、浴缸、塞子，比喻美中台三方關係，引發熱議。對此，成功大學電機系教授李忠憲27日表示，想不透棋子跟塞子有什麼哲學道理，而且沒邏輯，「天賦不夠的我還是想不通」。

李忠憲透過臉書表示，跑步2個小時16公里，也想不出棋子跟塞子有什麼哲學道理，跑完步上網去查，棋子的德文是Schach，浴缸塞子是Badewannen Ablaufstopper，兩個詞放一起在德國網頁搜尋，也找不到任何有意義的東西，「能夠提出這麼神奇的理論，難怪韓上人可以拿到這麼多票」。

李忠憲指出，晚上和小孩下了一盤暗棋，小孩翻到「車」的時候說現在規則改了，瞬間從暗棋就變成象棋，「她的車就吃掉了我的帥、仕、相，我想這可能就是韓上人棋子的人生哲學，在適當的時間變換成對自己有利的規則就可以打勝仗」。

至於塞子說，李忠憲自嘲，「天賦不夠的我還是想不通」，棋子跟塞子可能是哲學公案，目的讓人思考，通常沒答案，「感謝韓上人的開示，這個問題甚至連邏輯都沒有，在這麼熱的天氣跑了兩個小時16公里，專心地在想這個問題，一點不舒服或痛苦的感覺都沒有，這真是一個偉大的哲學問題。跑了兩個小時以後手錶的訓練狀態變成『巔峰』，全馬的預測低於五個小時，讚嘆師父！感恩師父！」