　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批韓國瑜「塞子說」沒邏輯　李忠憲：天賦不夠的我想不通

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨政見會-韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

▲韓國瑜問「台灣要當棋子，還是浴缸的塞子？」（圖／翻攝TVBS直播）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前在國民黨總統初選政見會提出「塞子說」，以水、浴缸、塞子，比喻美中台三方關係，引發熱議。對此，成功大學電機系教授李忠憲27日表示，想不透棋子跟塞子有什麼哲學道理，而且沒邏輯，「天賦不夠的我還是想不通」。

李忠憲透過臉書表示，跑步2個小時16公里，也想不出棋子跟塞子有什麼哲學道理，跑完步上網去查，棋子的德文是Schach，浴缸塞子是Badewannen Ablaufstopper，兩個詞放一起在德國網頁搜尋，也找不到任何有意義的東西，「能夠提出這麼神奇的理論，難怪韓上人可以拿到這麼多票」。

李忠憲指出，晚上和小孩下了一盤暗棋，小孩翻到「車」的時候說現在規則改了，瞬間從暗棋就變成象棋，「她的車就吃掉了我的帥、仕、相，我想這可能就是韓上人棋子的人生哲學，在適當的時間變換成對自己有利的規則就可以打勝仗」。

至於塞子說，李忠憲自嘲，「天賦不夠的我還是想不通」，棋子跟塞子可能是哲學公案，目的讓人思考，通常沒答案，「感謝韓上人的開示，這個問題甚至連邏輯都沒有，在這麼熱的天氣跑了兩個小時16公里，專心地在想這個問題，一點不舒服或痛苦的感覺都沒有，這真是一個偉大的哲學問題。跑了兩個小時以後手錶的訓練狀態變成『巔峰』，全馬的預測低於五個小時，讚嘆師父！感恩師父！」

ET快訊
宋仲基婚變「壓力大到髮量驟減」　憔悴照曝光…網心疼：脫髮真的
YAMAHA電動機車「EC-05」正式亮相！售價99800元

關鍵字：韓國瑜,塞子說,李忠憲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡賴配還是不分區？　蔡其昌：賴清德沉澱後會有好想法

蔡英文民調從地獄爬回人間　蔡其昌點名4大貴人

韓國瑜「塞子說」惹議　 黃暐瀚：其實是脫稿演出

備戰2020大選　卓榮泰29日訪美拜會智庫、台僑

高雄藍議員首公開發聲「挺郭不挺韓」　副議長陸淑美：韓應留高雄

蔡英文「閉門座談」點名朱立倫　葉元之：只敢跟自己人取暖

不貪財、不怕死、愛國家、愛百姓　韓國瑜千字文拋未來總統4條件

柯文哲遺憾雙子星卡關　王世堅批：幫中資南海控股圍事

批韓國瑜「塞子說」沒邏輯　成大教授：天賦不夠的我想不通

超有禮貌！內政部發文附圖搭政見會時事梗　蘇貞昌：「真心東沙小…」

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

郭台銘稱中華民國「最強外掛」! 喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏

館長後悔「不知韓國瑜是這種人」　90秒道歉8次：現在還是很愧疚

備戰2020大選　卓榮泰29日訪美拜會智庫、台僑

高雄藍議員首公開發聲「挺郭不挺韓」　副議長陸淑美：韓應留高雄

蔡英文「閉門座談」點名朱立倫　葉元之：只敢跟自己人取暖

不貪財、不怕死、愛國家、愛百姓　韓國瑜千字文拋未來總統4條件

柯文哲遺憾雙子星卡關　王世堅批：幫中資南海控股圍事

批韓國瑜「塞子說」沒邏輯　成大教授：天賦不夠的我想不通

超有禮貌！內政部發文附圖搭政見會時事梗　蘇貞昌：「真心東沙小…」

國門重地、交通樞紐！蘇貞昌一張圖解釋為何要駁回雙子星案

卓榮泰喊話合作　黃國昌：計算選舉不如擺出態度

打擊假訊息！政院修法：散播動植物疫情謠言最高罰100萬

8700噸「巨無霸」鋼殼出爐！深中通道首節「沉管隧道」年底安裝完成

租個小島度假去！精選4間CP爆表小屋　每晚最低只要240元

不滿前男友糾纏女友　飛車衝撞再砍殺！無期徒刑定讞

中職／史上最年輕總教練　劉育辰：給球員更多發揮空間

和男友互看手機！她一打開驚見「上網喝茶紀錄」秒氣哭：還不只一個…

黃金鼠翹家逛大街　被抓包「傻眼石化」：妳怎麼在這？

腳指甲化膿急求診！醫師曝「正確剪法」一票人看傻　網震驚：剪錯30年

小確幸來了！雲端發票增開500元獎項組數40萬組　9、10月期可兌獎

柴見掃地機器人想吃掉「心愛被被」　叼毯竄逃大吼：走開啦！

回應川普加徵關稅說　耿爽：中國人從來不吃這一套！

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

傳黃智賢節目被施壓　蔡英文：不..

爆社模擬投票出爐！郭台銘大勝韓..

韓國瑜怨登革熱經驗沒傳承　黃捷..

模範生挺韓國瑜　我們全家支持您

網號召30萬市民罷免　韓國瑜疑..

罷免韓國瑜提議書出爐要3萬份

黃智賢迎戰酸民：難道要一國一制..

韓國瑜「塞子說」　考倒蔡英文、..

港媒爆王金平「2020參選到底..

快訊／民進黨人數優勢　大法官人..

統促黨張安樂：中國是我們的神

韓國瑜夜宿回收志工家！喝紅茶聽..

Wecare 高雄出招　號召3..

為台中爭取補助　盧秀燕槓蘇貞昌

更多熱門

相關新聞

候選人各自表述的「發表會」

首場國民黨初選政見會在高雄登場。儘管會場外發生少數韓郭支持者短暫爭執，場內五位參選人的互動倒是相當溫和。比起國人熟悉的電視辯論會，這場政見會交鋒頻率不算高。

罷免韓國瑜提議書出爐要3萬份

「別忘了你是市長」 陳其邁提醒韓國瑜：不管塞子棋子請多注意蚊子

高雄確診25例本土登革熱　蘇貞昌、陳其邁憂心：中央盡全力協助

假幕僚竊韓講稿網友：是大陸用語

讀者迴響

發燒話題

味全龍 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！

快訊／宋慧喬出聲了！認了離婚原因

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

宋慧喬淚訴婚姻痛苦　瘦到婚戒一戴就掉

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

美女作家下體飄異味！伸手一摸傻了

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生活費

王中平離家1月　余皓然淚崩長腫瘤

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

宋仲基被爆劈腿小三正面曝光！是「宋慧喬閨蜜造型師」

宋仲基離婚聲明曝光！和宋慧喬N月前就分居

具荷拉洋裝整件滑落！Nu Bra掉出

更多

最夯影音

更多

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面