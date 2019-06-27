超有禮貌！內政部發文附圖搭政見會時事梗　蘇貞昌：「真心東沙小…」

▲內政部臉書發文大玩時事梗。（圖／翻攝自內政部臉書）

政治中心／綜合報導

暑假將至，內政部27日在臉書發文提醒學子四點注意事項，附圖介紹國家公園因大玩國民黨政見會時事梗「站在最旁邊超有禮貌」，戳中網友笑點，讓網友紛紛留言笑稱「很懂排！」、「墾丁超有禮貌！」、「東沙表示崩潰」，連行政院長蘇貞昌也在底下留言「真心東沙小…」笑翻網友。

內政部27日在臉書發文，向青年學子宣導暑假的四點注意事項。包括第一，戲水一定要選安全海域，多看一眼告示牌，危險水域不下水，不輕忽水裡暗流，那才是真的危險；第二，不碰毒品，不吃來路不明的糖果小藥丸，不貪一時好奇，勇敢向毒品說不。

第三，打工求職一定要停看聽，千萬不要被「待優月休15天」、「每月至少10萬元」、「純聊天」等敘述給迷惑，往往裡面暗藏危機，極可能有情色陷阱。打工請一定要慎選、冷靜判斷；第四，網路交友一定要小心，沒看過你本人就說很愛很愛你，記住，這種事通常只有父母才會看著超音波圖這麼做，其他都不要相信。

不過，該則貼文附上的圖片引發網友討論，圖片模仿電視新聞畫面介紹台灣的國家公園，標題卻寫著「墾丁超多人認識！圖片直接擺最旁邊」，似乎在影射日前電視台報導國民黨總統初選政見會，高雄市長韓國瑜在大合照時禮讓最中間的位置給其他參選人，遭報導為「站在最旁邊超有禮貌」，卻被網友調侃，明明站在最旁邊的是周錫瑋，而非韓國瑜。

內政部小編宣導政策不忘發揮時事梗成為網路討論焦點，網友紛紛笑稱「內政部小編撿到核彈了！」有人留言「很懂排！」、「酸的不著痕跡」、「墾丁超有禮貌！」、「東沙表示崩潰」等，還引來蘇貞昌小編在底下留言「真是東沙小…」，短短一句話笑翻網友。

▼內政部臉書發文大玩時事梗。（圖／翻攝自內政部臉書）