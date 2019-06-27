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搭車「披外套」猛貼女乘客！眼鏡男下秒伸手「洞裡襲胸」…網爆料：是慣犯

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▲▼眼鏡男將外套蓋身上後，偷偷伸出右手襲胸。（圖／翻攝自臉書社團「巴打絲打00九吹專區」）

▲眼鏡男將外套蓋身上後，偷偷伸出右手襲胸。（圖／翻攝自臉書社團「巴打絲打00九吹專區」）

記者朱世凱／綜合報導

「如果你是當事人，有需要報警的話可以趕快出聲。」香港一名男網友表示，他的朋友近日搭地鐵上班時，看見一名男乘客用外套遮掩自己的上半身，隨後將雙手環抱在胸前，悄悄移動右手往身旁女乘客的腋下鑽入，趁機偷吃豆腐。其他網友看見貼文後，立刻向原PO表示，「他已經不是第一次這樣了！」

熱心的原PO在臉書社團「巴打絲打00九吹專區」貼文指出，朋友在地鐵上看見一名戴著眼鏡的男子，用灰色外套將自己的上半身蓋住，他因為覺得遮掩的方式很奇怪，所以忍不住定睛一看，沒想到就發現眼鏡男將右手偷偷從女子的腋下縫隙穿進去，並藉機襲胸得逞。女生則因為專注玩手機，所以沒有意識到自己遭鹹豬手非禮。

▼原PO發文要求大家尋找被害人出面報警。（圖／翻攝自臉書社團「巴打絲打00九吹專區」）

▲▼眼鏡男將外套蓋身上後，偷偷伸出右手襲胸。（圖／翻攝自臉書社團「巴打絲打00九吹專區」）

這起事件很快就引起網友熱議，有人認為眼鏡男的行為一看就是故意的，「到底怎麼坐的，可以把手指剛好插進那裡？」但也有人認為是角度問題，或者無心觸碰到的。原PO對此回應，有其他網友私訊他說，這個男生是慣犯，因為眼鏡男同樣在其他車廂上做過類似行為。

這名爆料的網友指出，當時眼睛男一樣是拿外套遮住上半身，並且悄悄用手摸向鄰座女乘客的胸部，「那天的天氣明明很炎熱，他卻把自己包裹成那樣，所以我就好奇拍了下來，後來放大看後，就發現女生被非禮。」

▼有網友爆料眼鏡男其實是慣犯。（圖／翻攝自臉書社團「巴打絲打00九吹專區」）

▲▼有網友爆料眼鏡男其實是慣犯。（圖／翻攝自臉書社團「巴打絲打00九吹專區」）

原PO補充說，朋友目睹狀況時，看見受害女子沒有反應，「所以才不敢出手，又擔心兩人是認識的，因此沒有多加提醒」，直到後來女子急匆匆下車，才知道這對男女互相不認識，所以希望發文找到當事人，「如果需要報警的話，我很願意提供照片當證據」。

不少人看完都說，「真的太囂張了」、「支持報警處理」、「竟然可以想到這招，是有多想摸？」、「我覺得這不符合人體工學耶」、「會不會是靈異照片，男生的手位置不太可能會在那」、「好噁心」、「那男的睡很沉，不太像故意的啊」。

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關鍵字：眼鏡男,香港,地鐵,外套,襲胸,慣犯,非禮,鹹豬手

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