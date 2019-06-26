國台辦指「介入香港事務」　陸委會：台灣共識是不接受一國兩制

▲台灣人到場聲援反送中遊行。（圖／翻攝臉書「巴打絲打 Facebook Club」）

記者曾俊豪／台北報導

針對大陸國台辦砲轟陸委會公然介入香港事務，甘當反華勢力的馬前卒，陸委會晚間透過新聞稿回應。文中指出，「台灣2300萬人絕對不會接受一國兩制，這是台灣共識」，行政部門將落實總統揭示的民主防護網及七項指導綱領，強化交流管理力度。

陸委會提到，「政府的防衛性作為，有效應對中共霸凌利誘的挑戰，未來將持續與理念相近國家合作，共同抵禦中共對民主自由價值的威脅。」

此外，陸委會副主委邱垂正今（26日）下午也與美國哈佛大學甘迺迪學院艾什中心民主治理與創新中心主任賽奇（Anthony Saich）及中國項目主任康義德（Dr. Edward Cunningham）會面，雙方就兩岸關係、香港議題等交換意見。

對於香港「反送中」集會，邱垂正指出，港府罔顧香港社會的民情，推動《逃犯條例》修例不僅缺乏正當性，背後更潛藏政治圖謀，「政府堅定支持人權自由不受侵犯，也會與香港民眾站在同一陣線，在人權保障的疑慮未除之前，絕對不會同意相關的移交安排。」

來訪的賽奇則回應，近年來美國與中國大陸的學術交流面臨重重限制，對照日前香港「反送中」遊行的景況，「香港的一國兩制，非但無法說服臺灣民眾，恐怕會讓臺灣民眾更心生警惕。」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）