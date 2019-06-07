慎入／盆栽每晚發吱吱怪聲！他超挫找人挖開…「謎樣異形」瞬間扭動竄出

▲盆栽底下竟然藏著一隻長相恐怖的怪蟲。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男子先前購買了一株「月橘」盆栽，打算欣賞它清雅的外觀和芳香，不料這株盆栽近日卻一直發出「吱吱」怪聲，不僅吵得他無法入睡，也令他相當緊張，深怕有怪異情況發生。經過專家檢查後，果真發現植物根部有問題，挖開不久「異形怪蟲」便立刻從底下竄出，當場把屋主嚇壞。

綜合陸媒報導，內蒙古包頭市的王姓男子家中有株「月橘」盆栽，最近每天都會發出令人害怕的怪聲，「每天晚上到6時許，盆栽就吱吱吱叫個沒完沒了。」他也說，這盆栽是2年前從大陸南方購買而來，怪聲則是近期才開始出現的，但怎樣檢查都找不出異樣。

王男接著指出，當怪聲傳出後，只要稍為移動盆栽，聲音便會消失，「等你離開15分鐘、20分鐘左右，它自己又開始叫了。」他為了讓家人與自己安心，便找了園林局植物專家上門查看，對方得知情況後，立刻撥開盆栽泥土，終於在月橘的根部找到聲音來源，原來是一隻外型不討喜的昆蟲，名叫螻蛄（ㄌㄡˊㄍㄨ）。

▼螻蛄靠著摩擦翅膀發出聲音。（圖／翻攝自微博）

專家說，這種昆蟲與蟋蟀屬於同一科目，靠著吃植物的根部為生，只要摩擦翅膀就會發出聲響，「可能是牠的父母之前就在盆栽裡面產卵，所以螻蛄就繁殖在花盆裡了。」

螻蛄是一種地棲性昆蟲，體形偏圓，頭部很大，背部茶褐色，腹面灰黃色，體長約3公分，有2對翅膀和2條尾鬚。據悉，螻蛄幾乎什麼作物都吃，特別喜歡啃食農作物的嫩莖，被視為農業害蟲；牠們的前肢也相當有力，還特化成像鋸齒的形狀，方便牠在地底挖洞。

▼螻蛄擅長挖洞。（圖／翻攝自微博）

螻蛄分布地點十分廣泛，從地中海地區至大陸、日本、台灣中南部，澳洲東半部及美洲地區都有牠們的身影。螻蛄一生幾乎都在地底生活，不過其實牠是會飛行的；在夏天，螻蛄喜歡生活在潮濕的地方，所以會選擇在水稻的田埂、小河兩岸、池塘、水坑附近產卵，大約十月左右會離開產卵的巢穴，飛往比較乾燥的地方；到了明年春天，又會飛回潮濕的地區，重建巢穴，交配產完卵之後，螻蛄就結束了牠的一生。

▼螻蛄成蟲可以長達3公分，外型超像異形。（圖／翻攝自微博）