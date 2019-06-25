定調G20不談台灣、香港　陸外交部：堅決反對美方干涉

▲中美領導人將在日本G20峰會期間再次會晤，磋商經貿等議題。圖為去年12月G20峰會上，習近平會見川普。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

中美元首在日本G20會晤前，雙方團隊昨（24）日正式就經貿議題重啟通話，但「川習會」上及G20峰會期間，是否討論涉台和近期敏感的香港問題，均受到外界關注。對此，大陸外交部發言人耿爽今天強調，「無論涉台還是涉港問題，都是中國的內部事務，我們堅決反對美方的干涉」。

根據新華社今早發布訊息，大陸國務院副總理劉鶴昨（24）日與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通電話，雙方按照兩國元首指示，針對經貿問題交換意見。大陸商務部也發表聲明指出，雙方同意保持溝通。

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

值得注意的是，這是自5月中中美貿易磋商因美國總統川普再次啟動對華加稅，以及中方提出反制措施以來，雙方磋商團隊首次重啟對話管道，也替預計29日在日本大阪G20峰會期間舉辦的「川習會」，帶來正面預期。

對此，大陸外交部發言人耿爽今天在主持例行記者會時，亦證實雙方團隊正按照兩國元首指示，就會晤安排進行溝通。

不過針對近日美台合作如福衛七號火箭籌備發射，以及香港民間團體在「反逃犯條例修訂」後，為向香港特區行政首長林鄭月娥反映心聲，將舉辦「七一遊行」等，使得G20上涉台、涉港議題受到外界關注，也讓耿爽在會上強調，「不容許外界干涉」。

▲香港民間團體預計將在7月1日回歸周年，再次走上街頭，反映市民訴求。圖為日前香港發起反對《逃犯條例》修訂的遊行。（圖／記者季相儒攝）

耿爽說，關於美方在涉台、涉港問題上的一些舉動，中方的立場美方非常清楚。他稱，「無論涉台還是涉港問題，都是中國的內部事務，我們堅決反對美方的干涉」。

除此之外，中方為進一步促進國際夥伴合作關係，耿爽宣布，G20峰會後，國務院總理李克強將於7月1日至2日出席在大連舉行的第十三屆夏季達沃斯論壇，主題為「導人4.0：全球化新時代的成功之道」。期間，來自100多個國家的1萬9000餘名政、商、學、媒體界代表將參會。